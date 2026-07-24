Λάμψη Ντε Φράι, Καμαρά και Αντίνο, ο Παναθηναϊκός έκανε το διπλό και έπρεπε να λήξει 1-5!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με την Πάκσι με 2-1, που τον στέλνει με το ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση του Conference League.

Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου. Τέτοια εποχή, όταν παίζεις προκρίσεις στην Ευρώπη με όποιον και να παίζεις σε νοιάζει μόνο το αποτέλεσμα. Μόνο η πρόκριση. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν υποχρεωμένος το έκανε και ουσιαστικά πήρε την πρόκριση από απόψε αν είναι απλά σοβαρός στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη εβδομάδα. Η νίκη ήρθε πιο εύκολα απ’ότι δείχνει το 1-2 και με βάση τις ευκαιρίες έπρεπε να λήξει 1-5!

Ο Νίστρουπ παρουσίασε μία ομάδα απόλυτα διαβασμένη, για αυτό και επέλεξε να παίξει με μεγάλες πάσες στοχευμένες, για να αποφύγει το pressing των αντιπάλων και να μην ρισκάρει κάποιο λάθος έξω από την περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε, διότι ήταν άψογος αμυντικά. Και από την πολύ καλή του αμυντική λειτουργία ήρθε η νίκη. Ο Ντε Φράι, ο Καμαρά και ο Αντίνο ήταν αυτοί, που έλαμψαν και οδήγησαν την ομάδα στη νίκη.

Ο Ντε Φράι έδινε απόλυτη σιγουριά στην αμυντική γραμμή, ήταν ο ηγέτης βοήθησε και δημιουργικά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην δεχθεί φάσεις ο Παναθηναϊκός πέρα από το γκολ, που ήταν ένα άπιαστο πλασέ και ένα δοκάρι από ένα κόρνερ. Ολοι έπαιξαν για την ομάδα και ο Ντε Φράι με τον Τουμπά, νίκησαν σχεδόν σε όλες τις μονομαχίες στον αέρα.

Στην μεσαία γραμμή ο εγκέφαλος ήταν ο Καμαρά. Εδινε σωστά την μπάλα, έπαιζε κάθετα και αξιοποίησε τους χώρους, που βρήκε η ομάδα του και αν δεν χανόντουσαν τόσες ευκαιρίες θα είχε φανεί και περισσότερο η συμμετοχή του δημιουργικά , όπου πέρασε πολλές και ωραίες πάσες. Και αμυντικά βοήθησε πολύ και ήταν στην σωστή θέση πάντα.

Στην επίθεση ο Αντίνο έδειξε, ότι αν υπάρχει πλάνο μπορεί να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Εβαλε το δεύτερο γκολ, που ουσιαστικά έδωσε τη νίκη με ένα πλασέ, που μοιάζει απλό, αλλά αν δούμε πόσα τέτοια γκολ χάθηκαν, τότε ο Αντίνο το έκανε να φαίνεται απλό. Ο Αργεντίνος εξτρέμ ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνων , πέρναγε με όλους τους τρόπους τους αντιπάλους του, έδωσε ένα έτοιμο γκολ στον Τετέι, που το έχασε και βοήθησε πολύ αμυντικά τον Κυριακόπουλο.

Γενικά ο Παναθηναϊκός περίμενε την πίεση της Πάκσι στο πρώτο μέρος ,αλλά δεν έκαναν φάση οι Ούγγροι και προσπάθησε να αξιοποιήσει τους χώρους. Το έκανε στο 0-1, όταν ο Ζαρουρί έκανε μία ωραία σέντρα και ο Βας πριν σκοράρει ο Τετέι προσπάθησε να αποκρούσει και έβαλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε να καθαρίσει το ματς το έκανε από την προσπάθεια του Τετέι και την παρέμβαση του αμυντικού της Πάκσι(για αυτό δεν ήταν οφ-σάιντ) πριν σκοράρει ο Αντίνο. Σε αυτό το διάστημα και πριν το 0-2 και μετά το 0-2 ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τον Τετέι(δύο φορές), τον Τσέριν, τον Πελίστρι, τον Γιάγκουσιτς. Σε αυτή την τελευταία φάση ο Κροάτης, που ήταν πολύ καλός έπρεπε να σπάσει την μπάλα στον Τετέι, για να κάνει το 0-3 σε κενή εστία. Αν στο τέλος στο φάουλ της Πάκσι γινόταν το 2-2 από το πουθενά αυτή η φάση θα είχε μετρήσει.

Είναι μία λεπτομέρεια αυτή που πρέπει να σταθεί οι Νίστρουπ και να πει στους παίκτες του, ότι πρέπει να είναι πιο ομαδικοί στην τελική προσπάθεια.

Προχωράμε και πάμε να σφραγίσουμε την πρόκριση την ερχόμενη εβδομάδα.

*Για πρώτο επίσημο ματς ο Παναθηναϊκός έπαιξε, όπως έπρεπε έκανε πολλές φάσεις κόντρα σε μία ομάδα, που μόνο… καφενείο δεν είναι και πέρυσι διεκδίκησε το πρωτάθλημα. Η Πάκσι ήταν μία σκληρή και μαχητική ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλά διαβασμένος από τον Νίστρουπ και πήρε τη νίκη.

*Από τις αλλαγές την καλύτερη εμφάνιση έκανε ο Σωτήρης Κοντούρης, που έδωσε και τρεξίματα και ενέργεια.