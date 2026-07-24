H αδιανόητη ενέργεια του Κωνσταντέλια που άφησε... αγάλματα τους Ουκρανούς (vid)

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ άρχισε να προσφέρει μαγικές στιγμές από το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, αφήνοντας άφωνους και τους αντιπάλους του.

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από το ξεκίνημα της αναμέτρηση άρχισε να απασχολεί την άμυνα των Ουκρανών με τις υπέροχες ενέργειές του.

Η πιο μαγική στιγμή όμως ήρθε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, αφού ο 23χρονος μεσοεπιθετικός με απίθανη πιρουέτα και τακουνάκι, άφησε... αγάλματα του Ουκρανούς, βγάζοντας την πάσα στον Τζόντζο Κένι.

Ο Άγγλος μπακ έκανε το γύρισμα, η άμυνα απομάκρυνε ασταθώς και ο Χρήστος Ζαφείρης εκμεταλλευόμενος τις κόντρες έγινε αποδέκτης της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα.

Από όλη την φάση, όμως αυτό που έμεινε ήταν η μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, που για ακόμη μια φορά απέδειξε την τρομερή τεχνική κατάρτιση και την ευφυΐα που διαθέτει.

Δείτε παρακάτω την μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια: