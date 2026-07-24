H αδιανόητη ενέργεια του Κωνσταντέλια που άφησε... αγάλματα τους Ουκρανούς (vid)

Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από το ξεκίνημα της αναμέτρηση άρχισε να απασχολεί την άμυνα των Ουκρανών με τις υπέροχες ενέργειές του.
Η πιο μαγική στιγμή όμως ήρθε στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, αφού ο 23χρονος μεσοεπιθετικός με απίθανη πιρουέτα και τακουνάκι, άφησε... αγάλματα του Ουκρανούς, βγάζοντας την πάσα στον Τζόντζο Κένι.
Ο Άγγλος μπακ έκανε το γύρισμα, η άμυνα απομάκρυνε ασταθώς και ο Χρήστος Ζαφείρης εκμεταλλευόμενος τις κόντρες έγινε αποδέκτης της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα.
Από όλη την φάση, όμως αυτό που έμεινε ήταν η μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια, που για ακόμη μια φορά απέδειξε την τρομερή τεχνική κατάρτιση και την ευφυΐα που διαθέτει.
Δείτε παρακάτω την μαγική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια:
Καλησπέρα και καλή χρονιά από τον ζωγράφο Γιάννη Κωνσταντελια… #DKVPAOK pic.twitter.com/etGeeJEuUA— satyros (@satyros16) July 23, 2026