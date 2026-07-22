Τραμπ-Ινφαντίνο: Πλώρη για τον ΟΗΕ μετά την ξεφτίλα με Μπαλογκάν

Αν κάτι κατάλαβαν όλοι σε μη αθλητικό επίπεδο από το Παγκόσμιο Κύπελλο που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι ότι ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο συνδέεται με προσωπική φιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τόσο στενή, ώστε να δεχθεί τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου για να αγωνιστεί κανονικά ο Φόλαριν Μπαλογκάν στο ματς ΗΠΑ-Βέλγιο, παρότι είχε αποβληθεί με τη Βοσνία, σε μια απόφαση που προκάλεσε σάλο διαμαρτυριών και αρνητικών σχολίων παγκοσμίως.

Φαίνεται ότι ο Τραμπ σκοπεύει να επιβραβεύσει τον Ινφαντίνο, προωθώντας τον ως τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ! Σύμφωνα με τη New York Post, άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Ινφαντίνο υποστηρίζοντας ότι χαίρει εκτίμησης σε όλο τον κόσμο για τη δουλειά που έχει κάνει ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Για να μπορέσει ο Ινφαντίνο να γίνει διάδοχος του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του 2026, θα πρέπει να έχει αρχικά τη στήριξη του 15 μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εν συνεχεία την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο παράλογο ακούγεται να διαδεχθεί τον Γκουτέρες, έναν γενικό γραμματέα που δεν δίστασε να μιλήσει ακόμα και για Γενοκτονία του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, ο Ινφαντίνο, ως ο «άνθρωπος του προέδρου».

Ο πρόεδρος της FIFA πάντως έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει ξανά την προεδρία και να συνεχίζει να καθορίζει τις τύχες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μένει να φανεί αν θα τον πείσει ο φίλος του να κυνηγήσει κάτι περισσότερο...