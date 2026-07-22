Ρεάλ Μαδρίτης: Στο στόχαστρό της ο Φεράν Τόρες

Ο Φεράν Τόρες έχει κερδίσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων μετά τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ και, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe, η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Ο 26χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πέτυχε το γκολ που χάρισε στην Ισπανία την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρίσκεται ήδη στη μεταγραφική λίστα της Παρί Σεν Ζερμέν. Πλέον, στο παιχνίδι για την απόκτησή του φέρεται να έχει μπει και η «βασίλισσα», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η L'Equipe αναφέρει ότι ο τεχνικός της Παρί, Λουίς Ενρίκε, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον διεθνή Ισπανό, προσπαθώντας να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο Παρίσι. Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης θεωρεί τον Τόρες βασική επιλογή για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ειδικά στην περίπτωση που αποχωρήσουν οι Μπράντλεϊ Μπαρκολά και Κανγκ-Ιν Λι.

Από την πλευρά της, η Μπαρτσελόνα δεν δείχνει διάθεση να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή.

Οι «Μπλαουγκράνα» έχουν προγραμματίσει συνάντηση με την πλευρά του παίκτη μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Φεράν Τόρες ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα να επιθυμεί να τον «δέσει» για περισσότερα χρόνια, την ώρα που το ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους συνεχώς αυξάνεται