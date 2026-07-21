Όρθια στο φινάλε η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, προβάδισμα για τη Φενέρμπαχτσε

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Τουν, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση ενόψει της ρεβάνς στην Κροατία.

Ο αγώνας είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, καθώς η Ένωση επιθυμεί τον αποκλεισμό μίας εκ των Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ερυθρού Αστέρα, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζναν, ώστε να βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης των playoffs της διοργάνωσης.

Οι Ελβετοί άνοιξαν το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Λαμπό και διατήρησαν το προβάδισμά τους για μεγάλο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, η Ντινάμο βρήκε την απάντηση λίγο πριν το φινάλε, όταν ο Ζάιτς σκόραρε στο 86', διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Φενέρμπαχτσε έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Γκόρνικ, επικρατώντας με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταλίσκα στο 37ο λεπτό, δίνοντας στην τουρκική ομάδα προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο:

Αραράτ – Σάμροκ Ρόβερς 2-0

Ιμπέρια – Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2

Μιάλμπι – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 3-0

Σαμπάχ – Κουόπιο 1-0

Άαρχους – Λεχ Πόζναν 1-4

Τουν – Ντινάμο Ζάγκρεμπ 1-1

Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ 1-0