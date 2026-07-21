ΠΑΟΚ: Κινείται για Γκουγκεσασβίλι ο Λεβαδειακός

Για την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι κινείται ο Λεβαδειακός του Ηλία Χαραλάμπους - Τα «θέλω» του Γεωργιανού

Ο Γεωργιανός γκολκίπερ του Δικεφάλου μπορεί να βρέθηκε στην προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους, όμως όλα δείχνουν πως δύσκολα θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα.

Μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ατρόμητο, φέτος ενδιαφέρον έχει δείξει η ομάδα του Λεβαδειακού, η οποία θα έχει τον Ηλία Χαραλάμπους στην άκρη του πάγκου της.

Μετά την αποχώρηση του Γίρι Λοντίγκιν, οι Βοιωτοί κινούνται για την απόκτηση ενός έμπειρου τερματοφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Άνακερ θα συνθέσουν το δίδυμο κάτω από τα δοκάρια, με τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι να αποτελεί τον «εκλεκτό».

Παρόλα αυτά ο ίδιος ο παίκτης δεν έχει κρύψει πως θα ήθελε να επιστρέψει στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε και την περσινή σεζόν και μένει να δούμε που θα καταλήξει ο κίπερ του Δικεφάλου, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.