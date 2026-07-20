Εκνευρίστηκε ο Φουρνιέ με το show στο ημίχρονο του τελικού: «Ήταν πραγματικά ενοχλητικό»

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για το halftime show του τελικού του Mundial.

Ο καλαθοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων» παρακολουθεί τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, βλέποντας και το show που κράτησε το ενδιαφέρον στους φιλάθλους στην ανάπαυλα των ημιχρόνων.

Ο Φουρνιέ, ωστόσο με ανάρτησή του στα social media έδειξε τον εκνευρισμό του για τα όσα παρακολούθησε, τονίζοντας ότι ήταν μια ενοχλητική εμπειρία.

«Πραγματικά μας ενόχλησαν πολύ με το halftime show τους», ανέφερε στο μήνυμά του ο Εβάν Φουρνιέ.