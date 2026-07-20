ΠΑΟΚ: Έσπασε το «φράγμα» των 2000 εισιτηρίων διαρκείας στις πρώτες τέσσερις ώρες!

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς και πάνω από 2.000 πωλήσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ώρες, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν!

Σήμερα (20/7) τα εισιτήρια διαρκείας του Δικεφάλου για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 τέθηκαν σε κυκλοφορία, με την ανταπόκριση του κόσμου των «ασπρόμαυρων» να είναι θεαματική.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, σχεδόν τέσσερις ώρες μετά την έναρξη διάθεσης τους, ήδη έχουν πουληθεί 2000 εισιτήρια διαρκείας, αριθμός που ισοδυναμεί με εκείνα που είχαν πουληθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας την περσινή χρονιά.

Θυμίζεται πως από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να ανανεώσουν το περσινό τους εισιτήριο, ενώ από τις 31 και έπειτα τίθενται σε ελεύθερη διάθεση όλες οι θέσεις του γηπέδου της Τούμπας.