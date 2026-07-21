Το μήνυμα του Κέιν για την επόμενη ημέρα της Αγγλίας

Ο Χάρι Κέιν παραδέχθηκε πως η απογοήτευση στην εθνική Αγγλίας παραμένει έντονη μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όμως εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του προς τον Τόμας Τούχελ.

Παρά τη νίκη επί της Γαλλίας στον μικρό τελικό και την κατάκτηση της τρίτης θέσης, ο Κέιν τόνισε πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε περίοδο απογοήτευσης.

«Είμαστε ακόμη στο στάδιο του πένθους, στο συναισθηματικό στάδιο. Θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες για να το ξεπεράσουμε», ανέφερε ο αρχηγός της Αγγλίας.

Ο Κέιν, ωστόσο, υπερασπίστηκε τον Τόμας Τούχελ για την έντονη κριτική που δέχθηκε στο νησί ο Γερμανός προπονητής και στάθηκε στα στοιχεία που έχει προσφέρει στην ομάδα.

«Η ενέργεια που έχει, το συναίσθημα που μεταφέρει, η τακτική εμπειρία που διαθέτει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα κάνεις όλα σωστά κάθε φορά.

Δεν έδωσε μόνο στους παίκτες πίστη, αλλά έκανε και ολόκληρη τη χώρα να πιστέψει ότι αυτή ήταν η χρονιά μας. Γι’ αυτό πονάει περισσότερο από άλλες φορές, επειδή όλοι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος», ανέφερε ο Κέιν.