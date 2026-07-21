Ιστορικό ντοκουμέντο: Αδημοσίευτες φωτογραφίες Έλληνα ναύτη μέσα από την κορβέτα «Κριεζής» κατά την απόβαση στη Νορμανδία

Η ακτογραμμή διακρίνεται αχνά μέσα στη θαμπάδα. Στον ορίζοντα, πλοία, μικρότερα σκάφη και αντιαεροπορικά μπαλόνια-αερόστατα σχηματίζουν μια αδιάκοπη αλυσίδα. Στο πρώτο πλάνο, η ελληνική σημαία κυματίζει πάνω από το κατάστρωμα μιας κορβέτας.

Δεν πρόκειται για φωτογραφία επίσημου πολεμικού ανταποκριτή. Το βλέμμα πίσω από τον φακό ανήκει σε έναν 20χρονο Έλληνα ναύτη πυροβολητή, τον Νικόλαο Μονοκρούσο, μέλος του πληρώματος του «Κριεζής».

Οι τέσσερις φωτογραφίες που διασώθηκαν στο οικογενειακό του αρχείο και δημοσιεύονται για πρώτη φορά από το ethnos.gr, καταγράφουν τη θέα από το ελληνικό πολεμικό προς τη συμμαχική ναυτική δύναμη και τη γαλλική ακτή τις ημέρες της απόβασης στη Νορμανδία.

Είναι εικόνες λιτές, χωρίς τη δραματική εγγύτητα των γνωστότερων φωτογραφιών από τις ακτές. Ακριβώς γι’ αυτό έχουν τη δική τους δύναμη. Αποδίδουν όσα μπορούσε να δει ένας ναύτης από το κατάστρωμα ενός μικρού πλοίου συνοδείας, μέσα στη μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση του πολέμου.

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