Ρόδος: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρανς γυναίκα, την χτύπησαν στο πρόσωπο και της έσπασαν τα δόντια

Βίαιη επίθεση από άγνωστους, δέχθηκε μια τρανς γυναίκα από τη Βραζιλία στη Ρόδο τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7/2026), η οποία είχε έρθει για διακοπές στο νησί μαζί με τη φίλη της.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», η επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η 24χρονη Βραζιλιάνα, η οποία βρισκόταν στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ήρθε αντιμέτωπη με τρεις άγνωστους άνδρες.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ένας εκ από αυτούς την έριξε στον δρόμο και, κατά της επιτέθηκε προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο, ενώ της έσπασε και ένα δόντι.

Το θύμα υποστήριξε ότι η επίθεση εις βάρος της έγινε επειδή είναι άτομο με διεμφυλικά χαρακτηριστικά. Η 32χρονη φίλη της έσπευσε να τη βοηθήσει, αλλά δέθηκε και αυτή επίθεση.

Οι δύο γυναίκες έφυγαν τραυματισμένες από το σημείο, και το ίδιο πρωί εμφανίστηκαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό.

Και στις δύο παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να αποτυπωθούν και να πιστοποιηθούν επισήμως οι σωματικές βλάβες που υπέστησαν.

Πηγή: Newsit.gr