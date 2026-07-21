Το ξεκόβει για Γουόκαπ η ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Απορρίφθηκε πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι - Τον περιμένουμε στην προετοιμασία»

Άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού και νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τον Τόμας Ουόκαπ, καθώς όπως ενημέρωσε πριν από λίγο, η μοναδική πρόταση από την Ντουμπάι, που απορρίφθηκε, είναι ύψους 600.000 δολαρίων και αυτή σε δύο δόσεις.

Το σίριαλ Ουόκαπ έχει συνέχεια στον Ολυμπιακό. Όπως ενημέρωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δέχθηκε μόνο μία πρόταση από την Ντουμπάι, που ανέρχεται στα 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις (300 φέτος το καλοκαίρι + 300 το καλοκαίρι του 2027) και η οποία απορρίφθηκε άμεσα.

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτησης της πρότασης, την απέρριψε άμεσα και μάλιστα ενημέρωσε πως περιμένει κανονικά τον παίκτη να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας. «Τον περιμένουμε στην προετοιμασία» αναφέρει χαρακτηριστικά η ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται, πως το SDNA μέσα από τις «Άγνωστες Υποθέσεις» αποκάλυψε την κίνηση του Ουόκαπ να απευθυνθεί στην Ένωση Παικτών (ELPA) για το buy out που φαίνεται ότι ζητούν οι πρωταθλητές και το καθεστώς που ισχύει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ο παίκτης πιέζει για να ανεβάσει το κασέ του και να πάει στην Ντουμπάι που του προσφέρει 3 εκατομμύρια τον χρόνο και η κατάσταση στον Ολυμπιακό δε φαίνεται πως διαφοροποιείται. Ο Ουόκαπ δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν και ο Ολυμπιακός τον καλεί να είναι κανονικά παρών στην προετοιμασία της ομάδας τον επόμενο μήνα.