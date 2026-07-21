Σενάριο για Παναθηναϊκό και Γκοτσολεϊσβίλι - Ποια η αλήθεια

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Γεωργιανό δεξιό μπακ, Γκιόργκι Γκοτσολεϊσβίλι. Ποια η πραγματικότητα γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση.

Τα μεταγραφικά σενάρια για τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, με το τελευταίο όνομα που ήρθε στο προσκήνιο να είναι αυτό του Γκιόργκι Γκοτσολεϊσβίλι, Γεωργιανού δεξιού μπακ που αγωνίζεται στην Σαχτάρ Ντόνετσκ και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029.

Σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι, οι «πράσινοι» έχουν αρχίσει ήδη συζητήσεις για την περίπτωση του 25χρονου αμυντικού, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ουκρανική ομάδα. Πέρσι μάλιστα είχε δοθεί δανεικός στο Αμβούργο, ενώ πέρα από το «Τριφύλλι» υπάρχουν κι άλλες ομάδες που έχουν ζητήσει πληροφορίες για το status του.

Ο συγκεκριμένος παίκτης πέρασε ως δανεικός από την Κοεγχάγη την σεζόν 2024-25 και επομένως ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον γνωρίζει πολύ καλά, όμως η πραγματικότητα είναι ότι απασχόλησε τον Παναθηναϊκό πριν την μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα. Πλέον το «Τριφύλλι» έχει δύο παίκτες στο δεξί άκρο της άμυνας (Καλάμπρια - Τσάπρα) και επομένως ο σχεδιασμός δεν προβλέπει καμία άλλη προσθήκη.

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