Στο Ροζάριο ο Λιονέλ Μέσι

Ο αρχηγός της Αργεντινής έφτασε στην πατρίδα του σήμερα (21/7), για να ξεκουραστεί με την οικογένειά του, μετά την ήττα από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι, όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, προσγειώθηκε στο Ροζάριο με ιδιωτική πτήση, συνοδευόμενος από την Αντονέλα και τα τρία παιδιά τους.

Το ESPN δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον 39χρονο σταρ σε ένα γκρι μίνι βαν να εισέρχεται σε μια περιφραγμένη κοινότητα στην πόλη Φούνες, στα περίχωρα του Ροζάριο, όπου έχει ένα σπίτι και συνήθως μένει, όταν επιστρέφει στην περιοχή. Η άφιξη του Μέσι στην Αργεντινή συμπίπτει, επίσης, με τα προβλήματα υγείας του πατέρα του, Χόρχε.

Μέρος της εθνικής Αργεντινής έφτασε στο Μπουένος Άιρες χθες (20/7) το βράδυ, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Σκαλόνι και του τεχνικού επιτελείου. Χιλιάδες οπαδοί, μερικοί δακρυσμένοι, τους υποδέχτηκαν με ζητωκραυγές και συνθήματα. Οι υπόλοιποι παίκτες πήγαν απευθείας σε άλλες πόλεις για να επανενταχθούν στις ομάδες τους.