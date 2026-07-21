Το αντίο του Χατζηδιάκου στην Κοπεγχάγη: «Περήφανος για όσα πετύχαμε»

Ο Παντελής Χατζηδιάκος μέσα από ένα μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη, μετά την επίσημη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Θέλω να στείλω ένα ζεστό και εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους στην και γύρω από την F.C. København – στους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους, που πάντα δημιουργούσαν μια απίστευτη ατμόσφαιρα για εμάς. Θα θυμάμαι για πάντα την περίοδο που πέρασα στην Κοπεγχάγη.

Ο γιος μου γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη και η οικογένειά μου κι εγώ απολαύσαμε κάθε στιγμή στη Δανία. Είμαι περήφανος για όσα πέτυχα με τον σύλλογο – ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και τη συμμετοχή στο Champions League. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και επιστρέφω στην πατρίδα μου για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια.

Εύχομαι λοιπόν σε όλους στην F.C. København ό,τι καλύτερο!

Η επιτυχία είναι προσωρινή, η πίστη και η αφοσίωση είναι για πάντα.»