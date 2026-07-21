Πλησιάζει τον «πύργο» της Σπόρτινγκ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει εντείνει τις συζητήσεις απόκτησης του Ουσμάν Ντιομαντέ από την Σπόρτινγκ. Ο 22χρονος και διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού (1 συμμετοχή στο Μουντιάλ) κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στη Λισαβώνα από το 2023 (87 συμμετοχές και 5 γκολ).
Τα «Λιοντάρια» απέκτησαν τον Ιβοριανό από τη Μίντιλαντ έναντι 14,5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον, η χρηματιστηριακή αξία του εκτοξεύτηκε στα 42 εκατ. ευρώ, θεωρώντας τον μια σημαντική επένδυση και ένα κορμί (1,90μ.) με ιδανικά προσόντα για την Premier League.
🚨🌳 Nottingham Forest are in advanced talks to sign Ousmane Diomandé from Sporting.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
Negotiations underway between clubs and with the centre back’s camp, #NFFC are on it to get the agreement done. pic.twitter.com/Vh90jSnwvU