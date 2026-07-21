Πλησιάζει τον «πύργο» της Σπόρτινγκ η Νότιγχαμ Φόρεστ

Τον συμπαίκτη του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, Ουσμάν Ντιομαντέ, θέλει να αποκτήσει ο βρετανικός σύλλογος.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει εντείνει τις συζητήσεις απόκτησης του Ουσμάν Ντιομαντέ από την Σπόρτινγκ. Ο 22χρονος και διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού (1 συμμετοχή στο Μουντιάλ) κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στη Λισαβώνα από το 2023 (87 συμμετοχές και 5 γκολ).

Τα «Λιοντάρια» απέκτησαν τον Ιβοριανό από τη Μίντιλαντ έναντι 14,5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον, η χρηματιστηριακή αξία του εκτοξεύτηκε στα 42 εκατ. ευρώ, θεωρώντας τον μια σημαντική επένδυση και ένα κορμί (1,90μ.) με ιδανικά προσόντα για την Premier League.