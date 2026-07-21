Ουόκαπ, Σλούκας, Πετρούσεφ: Ο κοινός παρονομαστής της ασέβειας και έπειτα της εξόντωσης

Το μοτίβο μοιάζει ίδιο. Οποίος έχει άποψη, όποιος απαιτεί ρόλο ή χρήματα, πρώτα εισπράττει ασέβεια και έπειτα δίνεται βορά προς το κοινό. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να δώσει πολλά σε έναν αθλητή. Την ευκαιρία να διεκδικεί τίτλους, με καλύτερους όρους από τους αντιπάλους στις περισσότερες των περιπτώσεων. Προβολή, καθώς είναι μια ομάδα με μεγάλη οπαδική βάση. Παράλληλα, όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ειδικά, σου στερεί το δικαίωμα να έχεις άποψη. Να σκέφτεσαι το καλό το δικό σου και της οικογένειάς σου, αν αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των «θέλω» της ιδιοκτησίας.

Όσο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν χαμηλότερο μπάτζετ, αυτό λίγο-πολύ μπορούσε να δικαιολογηθεί. Άλλες ομάδες με περισσότερα χρήματα, οπότε στον Πειραιά έπρεπε να είναι πιο σκληροί αναφορικά με τη διατήρηση των ισορροπιών. Τώρα που το πράγμα έχει ξεφύγει στα μπάτζετ, εμφανίστηκε ένα διαφορετικό μοτίβο. Ενάντια στον αθλητή που θα τολμήσει να έχει την παραμικρή απαίτηση ή έστω επιθυμία, κόντρα στο τι βολεύει το κλαμπ.

Μόλις ο «αισθητήρας» εντοπίσει ελεύθερη βούληση στην ελεύθερη αγορά, τότε αυτόματα ενεργοποιεί κανόνες συμπεριφοράς. Αρχίζοντας από την ασέβεια των αθλητών και καταλήγοντας στην εξόντωση της προσωπικότητας του καθενός.

Ο Σλούκας είχε... τολμήσει να θέλει ξεκαθάρισμα για τον ρόλο που θα έχει αν μείνει στον Ολυμπιακό. Πέρα από το οικονομικό που ποτέ δεν ήταν ζήτημα για παραμονή ή φυγή του, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να του εξηγήσουν τι ρόλο θα είχε στο αύριο της ομάδας. Κι επειδή δεν το έκαναν, αυτό μετατράπηκε σε έναν απίστευτο πόλεμο ασέβειας και μικροπρέπειας. Για να συνεχιστεί με την γνωστή «δολοφονία χαρακτήρα», για να εξοντωθεί η προσωπικότητα του Σλούκα. Οι περίφημες «προσλαμβάνουσες», τα... ψυχολογικά προφίλ που γνωστοποιούσαν δημοσιογράφοι, ο «αχάριστος» γιατί απλά ήθελε να του ξεκαθαριστεί ο ρόλος του.

Αν και ως όνομα δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο, τα ίδια ακριβώς έγιναν με τον Πετρούσεφ. Ενώ είχε κάνει εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό, έβλεπε να έρχονται παίκτες στις θέσεις που αγωνίζεται. Στο περιθώριο των αγώνων της Εθνικής Σερβίας λοιπόν, άφηνε ανοιχτά τα πάντα για το μέλλον του. Κι εκεί άρχισε η ίδια διαδρομή αντίδρασης. Ο «κακός» παίκτης που δεν σέβεται κανέναν, ο προπονητής που βγήκε και τον... έβγαλε στη σέντρα, ο ατζέντης που κάνει «παιχνίδια» γιατί τόλμησε να σχολιάσει τη συμπεριφορά του προπονητή. Κατάληξη; «Κόκκινο πανί» και ο Πετρούσεφ για τους Ολυμπιακούς.

Αυτές τις μέρες ζούμε την υπόθεση Ουόκαπ. Από τις φωτογραφίες με τις ελληνικές σημαίες, τις φουστανέλες και τις ορκωμοσίες στο στρατό, στην απόλυτη απαξίωση του αθλητή που έκαναν Έλληνα με το έτσι θέλω. Η απόλυτη ασέβεια στο πρόσωπό του με τις αναφορές για τα συμβόλαια από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ήταν η στιγμή που... γύρισε τον διακόπτη συμπεριφοράς του κόσμου. Δόθηκε κι αυτός βορά. Ξαφνικά τα «Θωμάς» και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του, έγιναν «αχάριστος», «κρεμάστε του το συμβόλαιο». Γιατί τόλμησε να ζητά να τον αφήσουν να φύγει με ένα νορμάλ ποσό, για να πάρει ένα συμβόλαιο ζωής που του παρουσιάστηκε στα 34 με 9 εκατ. για 3 χρόνια. Φτάνοντας μέχρι και στο... αποφασίζουμε και διατάζουμε που γνωστοποιήθηκε από κοινά ρεπορτάζ όσων εκφράζουν τον Ολυμπιακό, για μικρή προσφορά της Ντουμπάι BC και εντολή να είναι στην προετοιμασία ο παίκτης.

Όποιος τολμήσει να έχει αξιώσεις στον Ολυμπιακό, είναι αχάριστος. Όποιος σκεφτεί πως θα συζητηθεί ο ρόλος του ή τα χρήματά του, θα βιώσει την ασέβεια. Χωρίς να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη δική του πλευρά. Καταλήγοντας στην εξόντωσή του. Καθώς θα δοθεί βορά στον κόσμο. Με προπαγάνδα εναντίον του, διαρκή δημοσιεύματα για το πόσο σκάρτα φέρεται απέναντι στην αψεγάδιαστη συμπεριφορά της ομάδας.

Καλό θα είναι όλοι οι αθλητές να τα γνωρίζουν αυτά. Ειδικά τώρα που ενεπλάκη και η Ένωση Παικτών. Θα έρθουν 2-3 παίκτες στη θέση που αγωνίζεσαι; Δεν θα ζητήσεις εξηγήσεις για το ρόλο σου. Σου κάνουν προτάσεις με σχεδόν τρεις φορές τα λεφτά που παίρνεις στον Ολυμπιακό; Θα σκας και δεν θα θέλεις περισσότερα. Διαφορετικά, θα τεθεί σε εφαρμογή το πλάνο μείωσης προσωπικότητας και αθλητικής αξίας.