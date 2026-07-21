Η FIFA διόρθωσε το λάθος με τον Παρέδες – Δεν αποβλήθηκε στον τελικό

Ο Λεάντρο Παρέδες δεν αποβλήθηκε τελικά μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα για τη συμπεριφορά του.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης, την οποία η Αργεντινή έχασε με 1-0 στην παράταση, ο έμπειρος μέσος καταγράφηκε σε βίντεο να έχει έντονη αντιπαράθεση με τους Έρικ Γκαρσία και Γκάβι μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αρχικά υπήρξε η εντύπωση ότι ο Παρέδες είχε τιμωρηθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα για τα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του αγώνα. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η πληροφορία αυτή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Όπως διευκρινίστηκε στη συνέχεια, η σύγχυση προκλήθηκε από λανθασμένη καταχώριση στο σύστημα ενημέρωσης της FIFA που χρησιμοποιείται για τους σχολιαστές των αγώνων. Η διεθνής ομοσπονδία προχώρησε στη διόρθωση του σφάλματος και επιβεβαίωσε ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης, Σλάβκο Βίντσιτς, δεν επέβαλε καμία πειθαρχική ποινή στον Αργεντινό μέσο.

Παρά το γεγονός ότι ο Παρέδες αποχώρησε από το γήπεδο χωρίς αποβολή, η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα. Η FIFA έχει ήδη ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για όσα έγιναν μετά το τέλος του τελικού, ορίζοντας πειθαρχικό εισαγγελέα που θα εξετάσει όλα τα περιστατικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο μικροσκόπιο της διεθνούς ομοσπονδίας δεν βρίσκεται μόνο ο Παρέδες, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που συμμετείχαν στα επεισόδια που ακολούθησαν τη λήξη της αναμέτρησης.

Έτσι, παρότι δεν υπήρξε αποβολή από τον διαιτητή κατά τη διάρκεια των γεγονότων, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εκ των υστέρων κυρώσεις, ανάλογα με τα συμπεράσματα της έρευνας της FIFA.