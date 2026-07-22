Ο Γκαγιάρδο πρώτο φαβορί για την Αργεντινή αν αποχωρήσει ο Σκαλόνι

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, λίγες ημέρες μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποτέλεσμα που στέρησε από την «Αλμπισελέστε» την ευκαιρία να διατηρήσει τα σκήπτρα της.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με το αν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο. Τα σενάρια γύρω από το μέλλον του έχουν ήδη ξεκινήσει, με αρκετά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για σοβαρό ενδεχόμενο αποχώρησής του μετά το τέλος της συνεργασίας του με την ομοσπονδία.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, η Αργεντινή εξετάζει ήδη τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που ο Σκαλόνι αποφασίσει να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει ο Σκίρα, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο όνομα για να διαδεχθεί τον Σκαλόνι στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Ο Αργεντινός προπονητής βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ομοσπονδίας και παρουσιάζεται ως το βασικό φαβορί για τη θέση.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η μεγάλη επιθυμία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής παραμένει ο Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί διαχρονικά μια επιλογή που εκτιμάται ιδιαίτερα, ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ισπανικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Έτσι, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις με τον Σκαλόνι τους επόμενους μήνες, ο Γκαγιάρδο εμφανίζεται ως η πιο ρεαλιστική λύση για την επόμενη ημέρα, ενώ ο Σιμεόνε εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγάλο στόχο της «αλμπισελέστε», σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρει ο Νικολό Σκίρα.