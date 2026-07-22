Ήττα για τη Χάποελ του σκόρερ Κάνγκουα, άνετο πέρασμα του Ερυθρού Αστέρα από τη Βόρεια Ιρλανδία

Η Βίκινγκουρ έκανε την έκπληξη στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League, επικρατώντας με 2-1 της Χάποελ Μπερ Σεβά και αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Η ομάδα από το Ισραήλ βρέθηκε πίσω στο σκορ, με τους Ισλανδούς να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους και να φτάνουν σε σημαντική νίκη. Ο Κίνγκς Κάνγκουα, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο για την ΑΕΚ, κατάφερε να βρει δίχτυα για τη Χάποελ, όμως το γκολ του δεν ήταν αρκετό ώστε να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, ο Ερυθρός Αστέρας δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Λαρν στη Βόρεια Ιρλανδία, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 και βάζοντας από τώρα τις βάσεις για την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Το σκορ άνοιξε ο Ντουάρτε στο 26ο λεπτό, ενώ ο Κοστόφ έκανε το 2-0 στο 55'. Ο Ντουάρτε πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 67', δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, πριν ο Τσαμ διαμορφώσει το τελικό 4-0 στις καθυστερήσεις.

Ο νικητής του ζευγαριού Βίκινγκουρ - Χάποελ Μπερ Σεβά θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος έχει πλέον ουσιαστικά εξασφαλίσει την παρουσία του στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Στουρμ Γκρατς συνέτριψε με 4-0 τη Χαρτς, ενώ Κλάκσβικ και Κάουνο Ζάλγκιρις αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0), αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.