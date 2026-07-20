Μεγάλη επένδυση για το μέλλον, παίρνει τον 16χρονο Βαρβαρίτη ο Παναθηναϊκός! (vid)

Οπως αποκαλύφθηκε στις «Αγνωστες υποθέσεις» του SDNA, οι «πράσινοι» παίρνουν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει το παρόν, κοιτάζει το μέλλον, κοιτάζει τα πάντα. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε ανακοίνωσε προ ημερών τους ταλαντούχους Μακαρατζή, Μουτάφη και Παναγιωτόπουλο, στο πλαίσιο αυτό επίσης προσέλαβε τον Στέλιο Τζούτζη, που θα είναι το μυαλό (και όχι μόνο) της ομάδας σε ολόκληρη την Αμερική.

Δίνεται, όμως, και εντυπωσιακή συνέχεια, αφού όπως αποκαλύφθηκε στις «Αγνωστες υποθέσεις» του SDNA, οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει να πάρουν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ελλάδας, τον Ιάσωνα Βαρβαρίτη. Ο Βαρβαρίτης είναι γεννημένος το 2010 και μαζί με τους Σπανό, Μπάρλο και Θανάση Σπανούλη είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας.

Ο Βαρβαρίτης παίζει στην ομάδα του Πλάτωνα, τον ήθελαν όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά και κάποιες του εξωτερικού, με τον Παναθηναϊκό να βγαίνει τελικά νικητής.