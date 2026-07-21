Σατανάς Ισπανός πιλότος τρόλαρε Αργεντινούς την ώρα της πτήσης λέγοντάς τους ότι η Εθνική πήρε το Μουντιάλ (vid)

Η αλήθεια είναι ότι με αυτά δεν παίζεις, ειδικά όταν απέναντί σου έχεις τόσο παθιασμένους με την εθνική τους ομάδα οπαδούς, αλλά ένας Ισπανός αποφάσισε να ρισκάρει.

Πρόκειται για κυβερνήτη αεροσκάφους που χωρίς... ντροπή, πήρε το μικρόφωνο αμέσως μετά το τέλος της παράτασης του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ανακοίνωσε στους επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Αργεντινοί ότι «έγινε ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στην παράταση.

Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορούσε να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλουμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας».

Όπως είναι λογικό, στην καμπίνα επικράτησε πανικός με τους Αργεντινούς να ουρλιάζουν από χαρά και να σηκώνονται όρθιοι στις θέσεις τους πανηγυρίζοντας. Μόνο που η χαρά τους κράτησε λίγο.

Ο θρασύς πιλότος τους ανακοίνωσε αμέσως μετά ότι η ομάδα που επικράτησε ήταν η Ισπανία κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει απόλυτη βουβαμάρα. Ευτυχώς γι΄αυτόν, οι πόρτες του πιλοτηρίου δεν ανοίγουν με τίποτα...