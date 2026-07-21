Η Μίλαν εξετάζει τον Καρέτσα ως διάδοχο του Λεάο – Στα 40 εκατ. ευρώ η αξία του

Η Μίλαν έχει ξεκινήσει να εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες για τον Ραφαέλ Λεάο, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στη λίστα των «ροσονέρι».

Το μέλλον του Πορτογάλου εξτρέμ στο Μιλάνο παραμένει ανοιχτό, καθώς μια μεγάλη πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποχώρησή του. Για αυτόν τον λόγο, η ιταλική ομάδα έχει αρχίσει να αξιολογεί επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με τον νεαρό Έλληνα διεθνή να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Ο 18χρονος άσος της Γκενκ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως επιτελικός μέσος όσο και στα άκρα της επίθεσης, ενώ η δημιουργικότητα και η τεχνική του έχουν εντυπωσιάσει αρκετούς κορυφαίους συλλόγους.

Την περασμένη σεζόν ο Καρέτσας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με τρία γκολ και 18 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Η απόκτησή του, ωστόσο, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Η Γκενκ έχει ήδη απορρίψει πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και φέρεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Παράλληλα, το συμβόλαιο του νεαρού ποδοσφαιριστή με τον βελγικό σύλλογο διαρκεί έως το καλοκαίρι του 2029, γεγονός που δίνει στη Γκενκ σημαντικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.

Η Μίλαν αναμένεται να κινηθεί πιο ενεργά για την περίπτωση του Καρέτσα μόνο εφόσον υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο θέμα του Λεάο, καθώς μια πιθανή πώληση του Πορτογάλου θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την επένδυση για την απόκτηση του Έλληνα ταλέντου.