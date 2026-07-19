Το θερμό αντίο του Όσμαν: «Ήταν τιμή μου, δύσκολο να πω τέλος για ένα μέρος που άγγιξε την καρδιά μου»

Με λίγες φάσεις, πολλές λέξεις και το… μυθικό τραγούδι του μπροστά σε 20.000 κόσμο αποχαιρέτησε ο Τούρκος άσος τον Παναθηναϊκό γράφοντας σε ένα ποστ τα πιο θερμά λόγια.

Ο Τζέντι Όσμαν που λίγη ώρα πριν έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, θέλησε να γράψει τον δικό του αποχαιρετισμό στην οικογένειά του Παναθηναϊκού και το έκανε με λόγια που δείχνουν πως το αντίο ήταν κάτι παραπάνω από δύσκολο.

«Ευγνωμοσύνη, τιμή μου αυτή η φανέλα, δεν τελειώνει έτσι ένα μέρος που άγγιξε την καρδιά μου» ήταν ορισμένες από τις λέξεις που χρησιμοποίησε.

Διαβάστε το μήνυμα του 31χρονου Τούρκου άσου προς τον Παναθηναϊκό μαζί με το σχετικό βίντεο:

«Αγαπημένη οικογένεια του Παναθηναϊκού,

Αυτό δεν είναι ένα αντίο. Είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια γίνονται αξέχαστα όχι για τη διάρκειά τους, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Για δύο χρόνια, η απίστευτη υποστήριξή σας με έκανε να νιώθω πάντα σαν στο σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη αξία χάρη σε εσάς. Θα κουβαλάω μέσα μου αυτόν τον αληθινό δεσμό που χτίσαμε για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Φυσικά, θα ήθελα αυτή η ιστορία να είχε κρατήσει περισσότερο, όμως η δική μου επιθυμία από μόνη της δεν γινόταν να αλλάξει το πώς τελείωσε. Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε μονοπάτια που δεν είχες καν φανταστεί. Φεύγω με απέραντη ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα κρατούν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Ήταν τεράστια τιμή για μένα να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό τιμ και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο πάθος και κάναμε κοινά όνειρα αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια δίπλα σε υπέροχους ανθρώπους.

Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν αποτελούν το τέλος. Γιατί δεν φεύγεις ποτέ οριστικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου.

Σε ευχαριστώ, Αθήνα. Σε ευχαριστώ, Παναθηναϊκέ…

Τζέντι».