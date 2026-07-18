Στα σοκ αντιδράς - απαντάς ακαριαία για να τα ξεπεράσεις

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τη σωστή και άμεση αντίδραση (Φαν Ντρόνγκελεν) του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμού του Ίνγκασον καθώς και εκείνο που πρέπει να πράξει η ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Πινέδα

Υπάρχουν καταστάσεις που μετατρέπουν τη σκέψη σε πολυτέλεια. Γεγονότα στα οποία οφείλεις να έχεις αντανακλαστικά στα "κόκκινα" ώστε να αντιδράσεις άμεσα και να ξεπεράσεις το σοκ. Διαφορετικά, αν σε πάρει από κάτω, αν δεν σταθμίσεις ορθά τις συνέπειες, θα βρεις βουνό μπροστά σου.

Ο Παναθηναϊκός στη Βιέννη, στο φιλικό κόντρα στη Ραπίντ, μπήκε γρήγορα σε ένα ευρωπαϊκό προσομοιωτή και κατέβηκε από το "συννεφάκι" που τον είχαν ανεβάσει οι τριάρες κόντρα σε Άγιαξ και Γκρασχόπερς. Το "φιλικό 4-1" ήταν μια "καμπάνα" η οποία ήχησε όταν έπρεπε, δίχως την παραμικρή συνέπεια. Η κακή ανασταλτική λειτουργία, το γεγονός ότι ο προπονητής είδε προφανώς ότι ο Τουμπά δεν μπορεί να παίζει βασικός σε Παναθηναϊκό υψηλών φιλοδοξιών, και βέβαια το μεγάλο σοκ με τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκασον, όλα αυτά μαζί συνέθεσαν το παζλ απέναντι στο οποίο οι πράσινοι όφειλαν να αντιδράσουν ΑΜΕΣΩΣ.

Αν δεν είχαν συμβεί, το πιθανότερο ήταν πως ο Στέφανος Κοτσόλης να συνέχιζε το "σκάκι" με την Σάμσουνσπορ επιδιώκοντας να κερδίσει χρόνο μέχρι να πέσουν οι Τούρκοι στα περίπου 4 εκατ. ευρώ που εκείνος έκρινε ότι πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για τον Φαν Ντρόνγκελεν.

Ομως ο τραυματισμός του Ίνγκασον και όλα όσα προανέφερα άλλαξαν τα δεδομένα. Το τριφύλλι έπρεπε να αντιδράσει ακαριαία. Ήταν φανερό ότι "κάθισε η καλή" για την τουρκική ομάδα που εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία για να καρπωθεί περίπου 6 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ομως η αντίδραση του Παναθηναϊκού και η οικονομική υπέρβαση που αποφάσισε ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν και σωστή και αναγκαία.

Το "σοκ" αντιμετωπίστηκε ακαριαία και ο Παναθηναϊκός απέκτησε ΤΩΡΑ, όχι μετά από 20 ημέρες, τον κεντρικό αμυντικό που είχαν "λοκάρει" από την πρώτη στιγμή Κοτσόλης και Νίστρουπ. Τι θα προσφέρει στο γήπεδο ο Φαν Ντρόνγκελεν είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό αφορά κάθε παίκτη όταν πατάει χορτάρι. Εμείς κρίνουμε ΤΩΡΑ την συμπεριφορά του κλαμπ. Και τα γρήγορα αντανακλαστικά αντίδρασης.

Η δεύτερη ομάδα που καλείται να αντιμετωπίζει ένα ΜΕΓΑ ΣΟΚ είναι η ΑΕΚ. Δεν είναι μικρό πράγμα να χάνεις τον καλύτερο ποδοσφαιριστή σου, σίγουρα τον πιο επιδραστικό, τον MVP του περσινού πρωταθλήματος με τον οποίο ανέβηκες στην κορυφή.

Από το πρωί της Παρασκευής όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι η Μοντερέι πληρώνει την ρήτρα και ο Πινέδα επιστρέφει στο Μεξικό, οι οπαδοί της ΑΕΚ βίωσαν το πιο κρύο ντους συναισθημάτων.

Άλλοι το αντιμετώπισαν ψύχραιμα ευχαριστώντας τον Ορμπελίν Πινέδα για την τεράστια προσφορά του στην ομάδα (συγκλονιστικό το μήνυμα αποχώρησής του) και κατανοώντας ότι πήρε τρελά λεφτά (13 εκατ. δολάρια για 4 χρόνια), επιστρέφοντας ταυτόχρονα στο σπίτι του.

Άλλοι πάλι... έβριζαν. Τον "αχάριστο Πινέδα" και τον "απαράδεκτο Αλμέιδα" που τον πήρε μαζί του, ξεχνώντας ότι εκείνος τον είχε φέρει και στην ΑΕΚ.

Και κάποιοι, τέλος, τα έβαλαν με την..., ΑΕΚ γιατί δεν του έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο! Με δυο λόγια γιατί δεν "τίναξε στον αέρα" τα αποδυτήριά της κάνοντας μια προσφορά (από 1,3 που έπαιρνε ο μεξικανός σε 3 εκατ) η οποία πιθανότατα θα έπεφτε ξανά σε άρνηση αφού ο Πινέδα ήθελε να πάρει το συμβόλαιο ζωής επιστρέφοντας ταυτόχρονα στο σπίτι του.

Όλα τούτα όμως είναι ΠΑΡΕΛΘΟΝ. Και άπαντες οφείλουν να καταλαβαίνουν ότι ΠΑΝΤΑ οι ομάδες είναι ΠΑΝΩ από παίκτες και προπονητές, όσο σπουδαίοι κι αν είναι αυτοί. Και πως η ζωή συνεχίζεται.

Το θέμα λοιπόν είναι ΠΩΣ θα αντιδράσει η ΑΕΚ στο σοκ της αποχώρησης του σπουδαίου Πινέδα. Ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει μπροστά του τη μεγαλύτερη πρόκληση ως αθλητικός διευθυντής της Ενωσης: Να βρει τον μέσο ο οποίος θα γίνει όσο πιο σύντομα το ίδιο επιδραστικός όσο ήταν ο Ορμπελίν στο παιχνίδι της Ενωσης. Δύσκολο; Προφανώς. Δαπανηρό; Φυσικά.

Οι ικανοί όμως είναι για τα δύσκολα. Ο Ριμπάλτα έχει αποδείξει την ικανότητά του. Ταυτόχρονα το πορτοφόλι της ΑΕΚ είναι γεμάτο καθώς βγαίνει στην αγορά με 8... φρεσκότατα εκατομμύρια. Οπότε; Απομένει να δούμε -και να κρίνουμε- την άμεση αντίδραση της ΑΕΚ στο "σοκ Πινέδα".