Η Σαχτάρ Ντόνετσκ θέλει να δώσει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο Λονδίνο!

Οι πρωταθλητές Ουκρανίας σε ανοιχτή γραμμή με Τσέλσι, Φούλαμ, Μπρέντφορντ για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο Champions League!

Το ενδεχόμενο να δώσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της για τη League phase του Champions League στο Λονδίνο εξετάζει πολύ σοβαρά η Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Οι πρωταθλητές Ουκρανίας βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με Τσέλσι, Φούλαμ, Μπρέντφορντ ώστε να… δανειστούν τα… γήπεδα τους, αφού εκτιμούν ότι στην αγγλική πρωτεύουσα τα παιχνίδια θα έχουν μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία, ενώ το Λονδίνο είναι και μία πολύ πιο προσβάσιμη πόλη για τους Ουκρανούς, που μέχρι πρότινος έδιναν τα εντός έδρας παιχνίδια τους κυρίως επί πολωνικού εδάφους.