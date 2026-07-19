Κάνει πλάκα η Αγγλία στην ανύπαρκτη άμυνα της Γαλλίας (vids)

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Αγγλία το ημίχρονο του μικρού τελικού του Mundial κόντρα στην Γαλλία, κάνοντας ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ντέκλαν Ράις με το γκολ του μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, φρόντισε να προειδοποιήσει την άμυνα των «τρικολόρ» για το τι θα ακολουθήσει στο υπόλοιπο του πρώτου 45λεπτου.

Η συνέχεια ήταν καταιγιστική για τους Άγγλους, αφού στο 18' ο Ράις εκτέλεσε κόρνερ ο Κόνσα έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Μενιάν για το 2-0.

Στο 37' υπήρξε τραγική αντίδραση της άμυνας των Γάλλων, με τους Σάκα και Ράσφορντ να εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους αμυντικούς, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το... κερασάκι στην τούρτα για το πάρτι της Αγγλίας, ήρθε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Μπουκάγιο Σάκα να βάζει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 4-0!

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