Διατηρεί τον Μωραΐτη στο ρόστερ του ο Παναθηναϊκός

Με τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη, ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο ρόστερ του τον Δημήτρη Μωραΐτη.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπολογίζει τον 27χρονο διεθνή γκαρντ για το ρόστερ της νέας σεζόν, θέλοντας να έχει μια εναλλακτική λύση στην περιφέρεια και ειδικότερα για τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μωραΐτης την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τους «κυανόλευκους» είχε στην Stoiximan GBL 9.8 πόντους, 5.3 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ σε 27.4 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ανεβάζοντας την απόδοσή του ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Έτσι, ο Μωραΐτης επιστρέφει κανονικά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για να πλαισιώσει (προς το παρόν) στα γκαρντ τους Κώστα Σλούκα, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Μπράνκου Μπάντιο.