«Βόμβα» από την Ρωσία: «Πιθανή η επιστροφή της ΤΣΣΚΑ στην Euroleague με ουδέτερη έδρα»!

Είδηση «βόμβα» αποκαλύπτει η ρωσική ιστοσελίδα Match TV, που αναφέρει ότι είναι πιθανή η επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Ευρωλίγκα την σεζόν 2027/2028.

Σύμφωνα με τους Ρώσους, στο σχέδιο για την επανένταξη της ομάδας της Μόσχας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δεν υπάρχουν επίσημοι περιορισμοί που να εμποδίζουν τη συμμετοχή της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει αποκλειστεί από την αγωνιστική δράση από τον Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Euroleague.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεχιζόμενης αναστολής, η ομάδα συνέχισε να αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα της VTB United League, διατηρώντας παράλληλα έναν ζωτικό ρόλο εκτός γηπέδου ως μακροπρόθεσμος εταίρος και μέτοχος της Euroleague Basketball.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αρχική απόφαση για τον αποκλεισμό της ρωσικής ομάδας ήταν σύμφωνη με τις συστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όμως πλέον αυτές οι γενικές αθλητικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν αλλάξει, με την ΔΟΕ να έχει πρόσφατα άρει προσωρινά την αναστολή,

Έτσι, ο ρωσικός σύλλογος διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά του να ζητήσει την επανένταξή του στην αγωνιστική δραστηριότητα της Euroleague, αναζητώντας μάλιστα ουδέτερη έδρα με τη Σερβία και την Τουρκία να αναδεικνύονται ως οι κύριες επιλογές.