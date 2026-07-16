Ανανέωσε με τον Βίκο Ιωαννίνων ο Γεωργίου

Ο Δημήτρης Γεωργίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τον Βίκο Ιωαννίνων και στη Stoiximan GBL, καθώς η νεοφώτιστη ομάδα ανακοίνωσε την παραμονή του Έλληνα γκαρντ και για τη σεζόν 2026/27.

Η ανακοίνωση του Βίκου:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Δημήτρη Γεωργίου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Δημήτρης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας, ενισχύοντας την προσπάθειά μας στη μεγάλη πρόκληση της GBL.

Η εμπειρία, η ποιότητα και ο χαρακτήρας του είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανταγωνιστική παρουσία της ομάδας μας στην κορυφαία κατηγορία. Ως γέννημα-θρέμμα Γιαννιώτης, ο Δημήτρης εκπροσωπεί επάξια το μπάσκετ της πόλης μας, αγωνιζόμενος με επιπλέον πάθος, αυταπάρνηση και υπερηφάνεια.

Κατά την περσινή σεζόν, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της πορείας μας, ξεχωρίζοντας για το ήθος και τον υποδειγματικό επαγγελματισμό του. Ήταν ένας παίκτης-κλειδί που δήλωνε πάντα παρών, όντας απόλυτα έτοιμος να μπει στο παρκέ και να προσφέρει πολύτιμες λύσεις κάθε φορά που του το ζητούσε ο προπονητής του.

Η συνέπειά του και στις δύο πλευρές του γηπέδου, σε συνδυασμό με την αφοσίωσή του στην ομάδα, θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για τη νέα, άκρως απαιτητική χρονιά που έχουμε μπροστά μας.

Δημήτρη, σου ευχόμαστε μια υγιή χρονιά, γεμάτη επιτυχίες και μεγάλες στιγμές με τη φανέλα των «Γερακιών» στη GBL!».