Αποσύρεται ο ΠΑΟΚ για Τολιόπουλο, παίζει… μόνος του ο Άρης Betsson

Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον του και την διπλή πρότασή του προς τον Παναθηναϊκό και τον Βασίλη Τολιόπουλο, αφήνοντας έτσι τον Άρη Betsson μοναδικό διεκδικητή του παίκτη.

Ο Δικέφαλος του Βορρά παρότι έφτασε μια ανάσα από την απόκτηση του 30χρονου διεθνή γκαρντ, έχοντας καταθέσει μια πολύ ελκυστική πρόταση, αποφάσισε να αφήσει την συγκεκριμένη περίπτωση και να στηρίξει την υπάρχουσα περιφέρειά του, ή και να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό σημαίνει πως ο Άρης παίζει προς το παρόν… μόνος του για τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου, έχοντας κάνει δυναμική πρόταση για την απόκτησή του από τους «πράσινους». Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ήδη από τον περασμένο Μάιο, όμως τώρα επέστρεψαν με την τελική τους πρόταση, βλέποντας πως και ο ΠΑΟΚ ήταν μέχρι πρότινος πολύ κοντά στον παίκτη.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξει οριστική κατάληξη στο θέμα Τολιόπουλος, που αποτέλεσε «μήλον της έριδος» ανάμεσα στους δύο «μεγάλους» της Θεσσαλονίκης. Με την απόσυρση του ΠΑΟΚ, ο Άρης δείχνει να είναι κοντά στην μεταγραφή και επιστροφή του Έλληνα άσου στο Παλέ, όμως όλα θα ξεκαθαρίσουν και από τις προθέσεις του Παναθηναϊκού.