Ο Μέσι κυνηγάει τον μύθο του, η Αγγλία θέλει να το φέρει πίσω και τα έπαθλα φτάνουν έως 1.000.000€*!

Απόψε τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου στρέφονται στον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό.

Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει την Αγγλία του Χάρι Κέιν, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Με τις Super αποδόσεις* και τις ειδικές αγορές της Superbet, η αγωνία κορυφώνεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη αστέρες, ποιότητα και ιστορία.

Αργεντινή – Αγγλία: Μέσι και Κέιν οδηγούν τη μάχη για τον τελικό

Όταν δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις συγκρούονται σε ημιτελικό Παγκοσμίου και το ενδιαφέρον είναι δεδομένο. Όταν όμως στο επίκεντρο βρίσκονται ο Λιονέλ Μέσι και ο Χάρι Κέιν, η προσμονή εκτοξεύεται.

Ο Μέσι συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς της Αργεντινής, οδηγώντας την ομάδα του ακόμη μία φορά στα μεγάλα ραντεβού της διοργάνωσης. Ο αρχηγός της "Αλμπισελέστε" γνωρίζει όσο λίγοι πώς να διαχειρίζεται την πίεση των νοκ άουτ αγώνων και παραμένει ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες με μία μόνο ενέργεια.

Απέναντί του, ο Χάρι Κέιν ηγείται της φιλόδοξης Αγγλίας. Ο αρχηγός των "Τριών Λιονταριών" αποτελεί σταθερά τον παίκτη-κλειδί στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του, ενώ δίπλα του έχει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που συνθέτουν μαζί το πιο καυτό δύδιμο του τουρνουά.

Η Αργεντινή απαντά με παίκτες όπως ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Έντσο Φερνάντες, που πλαισιώνουν ιδανικά τον Μέσι και δίνουν στην ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι τις λύσεις που χρειάζεται στις μεγάλες στιγμές.

Μέσι και Κέιν. Δύο αρχηγοί. Δύο ηγέτες. Μία θέση στον τελικό. Μία μονομαχία που μπορεί να κρίνει ολόκληρο το Μουντιάλ

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.