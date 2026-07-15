Πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία της Άτερτ Μπίσεν, για μια θέση στον τελικό Αγγλία και Αργεντινή

Με 4 παιχνίδια ολοκληρώνεται απόψε ο 1ος προκριματικός γύρος του Τσάμπιονς Λιγκ. Σε ένα από αυτά, η πρωταθλήτρια Λουξεμβούργου Άτερτ Μπίσεν υποδέχεται την ομόλογή της από τα Νησιά Φερόε, Κλάκσβικ. Αγγλία - Αργεντινή στην Ατλάντα για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία.

Η Άτερτ Μπίσεν σκόραρε στους 13 πιο πρόσφατους επίσημους αγώνες της.

Δύο διαδοχικές ανόδους πήρε η Άτερτ Μπίσεν την τελευταία τριετία και βρέθηκε πέρσι για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία. Εκεί, εντυπωσίασε ξανά, κατακτώντας άμεσα το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι στα Νησιά Φερόε ήταν επομένως το πρώτο της ευρωπαϊκό, διαμορφώνοντας το εις βάρος της 2-1 στο 57’ με τέρμα του 23χρονου Ροντρίγκες, του ενός από τους 4 παίκτες της που κατάγονται από το Λουξεμβούργο, έχοντας ακόμη μονάδες από την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Μαρόκο, την Αλγερία. Σε φιλικό το Σάββατο νίκησε με το ίδιο σκορ τη Χόστερτ. Η Κλάκσβικ κατέκτησε τον τίτλο για η φορά την τελευταία επταετία. Επανέρχεται στο Τσάμπιονς Λιγκ έπειτα από δύο χρόνια, ξεκινώντας ξανά με αντίπαλο από το Λουξεμβούργο. Τότε είχε νικήσει 2-0 στο α’ ματς την Ντιφερντάνζ και είχε πάρει 0-0 στον επαναληπτικό. Στην αμέσως προηγούμενη παρουσία της στον θεσμό, το 2023, είχε πετάξει έξω τη Φερεντσβάρος, επικρατώντας 3-0 στη Βουδαπέστη, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε τη Χάκεν στα πέναλτι (δύο ισοπαλίες). Νίκησε πάντως μόνο στο 1/13 τελευταία εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της. Η ισοπαλία είναι πιθανή στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο εθνικό στάδιο της χώρας, «Σταντ Ντε Λουξεμπούργκ».

Με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ, το ένα στην παράταση, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά για 4η φορά στις 5 τελευταίες διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχασε μόνο στα 2/14 παιχνίδια της απέναντι στην Αργεντινή (6 νίκες, 6 ισοπαλίες), δεν την κέρδισε ωστόσο στις 5 τελευταίες μονομαχίες τους (τρία «Χ»). Τιμωρημένος παραμένει ο αμυντικός της Λεβερκούζεν, Κουάνσα. Η Αργεντινή χρειάστηκε επίσης την παράταση για να πάρει την πρόκριση, αποκλείοντας την Ελβετία (3-1). Έφτασε τα 13 σερί ματς που βρίσκει δίχτυα, ενώ διατηρείται αήττητη σε Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα εδώ και 18 αγώνες (15 νίκες). Και στις 6 προηγούμενες περιπτώσεις που έφτασε στους «4» της διοργάνωσης, πέρασε στον τελικό.

Όταν πιάνει απόδοση η Αγγλία σπέρνει τον τρόμο, αλλά και όταν αποφασίζει η Αργεντινή να σουτάρει, τα κολλάει στο «Γ». Άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, με το «Χ» να συγκεντρώνει τις πιθανότητές του.

934. ΑΤΕΡΤ ΜΠΙΣΕΝ - ΚΛΑΚΣΒΙΚ Χ 3,45

103. ΑΓΓΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Χ 2,87



