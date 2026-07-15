Χατζηδιάκος: Οι λεπτομέρειες των Δανών για τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη

Τι αναφέρουν οι Δανοί για τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο...

Η υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου «κλείνει» θετικά για τους Θεσσαλονικείς, με τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό να προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης (16/7).

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως διαδραμάτισε ο ισχυρός ελληνικός κορμός που έχει διαμορφωθεί στην ομάδα, με ποδοσφαιριστές όπως οι Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Μιχαηλίδης και Πέλκας ενώ ο ίδιος επικοινώνησε και με τον Αλέσιο Λίσι, ο οποίος του μετέφερε ξεκάθαρα την επιθυμία του να τον εντάξει στο ρόστερ, εξηγώντας του παράλληλα τον ρόλο που προορίζεται να έχει και το πώς ταιριάζει στα αγωνιστικά του πλάνα.

Στο δια ταύτα, οι Δανοί μιλούν με νούμερα για τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας πως το deal έκλεισε σε ένα ποσό λίγο κάτω από το 1.5 εκατ. ευρώ, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις με την άφιξή του στην Ελλάδα, πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στον Δικέφαλο.

«Αυτή είναι λίγο-πολύ η τιμή που πλήρωσε η Κοπεγχάγη για τον 29χρονο αμυντικό πριν από ένα χρόνο, όταν τον αγόρασε από την Κάλιαρι μετά από μια επιτυχημένη περίοδο δανεισμού», καταλήγουν.