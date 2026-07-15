Μετά την κριτική του Κούζμα: Ο Σίλβερ υπερασπίστηκε το second apron

Ο Άνταμ Σίλβερ υπερασπίστηκε το second apron του ΝΒΑ, μετά την κριτική που ασκήθηκε από τον Κάιλ Κούζμα.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, υποστήριξε ότι οι αλλαγές που προβλέπει το CBA αποδίδουν τα αναμενόμενα, τονίζοντας πως ο μηχανισμός του second apron λειτουργεί ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Summer League, ο Σίλβερ ξεκαθάρισε ότι οι συνέπειες του νέου οικονομικού πλαισίου δεν αποτελούν κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη.

«Όταν υπάρχει ένα σύστημα ορίου δαπανών, όπως στο NBA, οι GMs είναι αναγκασμένοι να λαμβάνουν αποφάσεις που συνδυάζουν αγωνιστικά και οικονομικά κριτήρια. Αυτό θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, ακόμη και χωρίς salary cap. Το ίδιο ισχύει και σε άλλα αθλήματα. Όλοι λειτουργούν με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, γιατί οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, είτε μιλάμε για μια ομάδα είτε για οποιαδήποτε επιχείρηση» ανέφερε.

Ο Σίλβερ επισήμανε επίσης ότι όταν μια ομάδα επιλέγει να μην ανανεώσει το συμβόλαιο ενός παίκτη ή να τον παραχωρήσει με ανταλλαγή, ο παίκτης καταλήγει σε κάποιον άλλο σύλλογο, κάτι που συμβάλλει στη μεγαλύτερη ισορροπία του πρωταθλήματος.

«Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε ολόκληρη τη λίγκα και, από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι λειτουργεί εξαιρετικά. Δεν επιδιώκουμε απαραίτητα να υπάρχει διαφορετικός πρωταθλητής κάθε χρόνο, όμως το γεγονός ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουμε δει οκτώ διαφορετικές ομάδες να κατακτούν τον τίτλο δείχνει ότι το μοντέλο πετυχαίνει τον σκοπό του», κατέληξε.

Θυμίζουμε πως ο Κάιλ Κούζμα σε μία ανάρτηση στα social media είχε ασκήσει κριτική για το second apron, τονίζοντας πως αναγκάζει τις ομάδες να παίρνουν αποφάσεις λόγω φόβου, ενώ την ίδια στάση είχε και ο NBPA executive director, Ντέιβιντ Κέλι.