Ακτινογραφία θώρακος στο διάστημα; Έγινε κι αυτό από το πλήρωμα της SpaceX

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, οι υπέρηχοι ήταν η μοναδική διαθέσιμη μέθοδος ιατρικής απεικόνισης στο διάστημα. Όχι επειδή ήταν η ιδανική λύση, αλλά επειδή οι εναλλακτικές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες να υλοποιηθούν.

Τα μηχανήματα ακτίνων Χ ήταν μέχρι πρόσφατα μεγάλα, βαριά και απαιτούσαν συνθήκες που δύσκολα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο διάστημα. Αυτό όμως φαίνεται πως αλλάζει.

Για πρώτη φορά, αστροναύτες κατάφεραν να βγάλουν ακτινογραφίες ενώ βρίσκονταν σε τροχιά γύρω από τη Γη, κατά τη διάρκεια της αποστολής Fram2 της SpaceX. Η δοκιμή, που παρουσιάστηκε σε μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Radiology, απέδειξε ότι η χρήση φορητών συστημάτων X-ray στο διάστημα είναι πλέον εφικτή.

Το πλήρωμα χρησιμοποίησε ένα μικρό φορητό μηχάνημα ακτινογραφιών, το οποίο απαιτούσε μόλις τέσσερις ώρες εκπαίδευσης. Πριν από την εκτόξευση με πύραυλο Falcon 9 τον Μάρτιο του 2025, οι αστροναύτες πραγματοποίησαν ακτινογραφίες σε διάφορα σημεία του σώματος, όπως χέρια, θώρακα και κοιλιά. Στη συνέχεια επανέλαβαν τη διαδικασία σε συνθήκες μικροβαρύτητας, δοκιμάζοντας παράλληλα και τη λήψη εικόνων από αντικείμενα, όπως ένα smartwatch.

Μετά την επιστροφή στη Γη, ακτινολόγοι αξιολόγησαν τις εικόνες και διαπίστωσαν ότι η ποιότητά τους ήταν σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχη με εκείνη αντίστοιχων εξετάσεων που πραγματοποιούνται στη Γη. Παράλληλα, οι αστροναύτες ανέφεραν ότι η χρήση του εξοπλισμού ήταν απλή, παρά την περιορισμένη εκπαίδευσή τους.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη ή ακόμη και στον Άρη, όπου η άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακές υποδομές δεν θα είναι δυνατή. Οι ακτίνες Χ δεν θα αφορούν μόνο την υγεία των πληρωμάτων, αλλά και τον έλεγχο κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως διαστημικές στολές και ηλεκτρονικά συστήματα, χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγησή τους. Παρότι το πείραμα ήταν επιτυχημένο, υπάρχουν ακόμη προκλήσεις.

Ο εξοπλισμός υπέστη μικρές εξωτερικές ζημιές κατά την εκτόξευση και την επιστροφή, κάτι που δείχνει ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις πριν οι συσκευές αυτές γίνουν μόνιμος εξοπλισμός των διαστημικών αποστολών.

Πηγή: unboxholics.com