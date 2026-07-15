Αργυρόπουλος: «Στόχος είναι η κορυφή»

Με στόχο να φτάσει ένα βήμα πιο ψηλά σε σχέση με πέρυσι, όταν ηττήθηκε στον τελικό της Ποντγκόριτσα από την Ισπανία, θα μπει η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών στη μάχη της τελικής φάσης του World Cup, που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, από 23 έως 26 Ιουλίου.

«Έχουμε τις δυνατότητες να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο» τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος -απόντος του Ντίνου Γενηδουνιά- θα είναι ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σε αυτή τη διοργάνωση. «Και φέτος θέλουμε να φθάσουμε ψηλά. Ο πρώτος αγώνας είναι πολύ σημαντικός για την πορεία μας στη διοργάνωση. Πρέπει να παρουσιάσουμε τον καλύτερο μας εαυτό απέναντι στο Μαυροβούνιο (σ.σ. 23/7, 9:45 π.μ.). Είναι στις δυνατότητές μας. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Ο πρώτος μας στόχος είναι να προκριθούμε στην τετράδα, κάτι που πιστεύω πως μπορούμε να καταφέρουμε» πρόσθεσε ο άσος της Φερεντσβάρος.

Σε ερώτηση αν υπάρχει κάτι που πρέπει να βελτιώσει η εθνική σε σχέση με τους αγώνες που έδωσε τη Μεγάλη Εβδομάδα, στο πλαίσιο του προκριματικού ομίλου του World Cup, στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης, ο Αργυρόπουλος είπε: «Πρέπει να βελτιώσουμε τη χημεία μας, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Μας βοήθησαν πολύ τα παιχνίδια στην Αλεξανδρούπολη, όπως θα μας βοηθήσουν και τα φιλικά που θα παίξουμε πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις μας. Αν έχουμε όλοι στο μυαλό μας την κορυφή, μπορούμε να βελτιωθούμε σημαντικά».

Οσο για την καταπόνηση των παικτών, στο τέλος μίας απαιτητικής χρονιάς, ο διεθνής περιφερειακός υπογράμμισε: «Οταν αναφερόμαστε στην εθνική ομάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση. Δεν μας ενοχλεί. Είναι χαρά μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτό συζητούσα και με τα υπόλοιπα παιδιά. Είχαμε κάποιες ημέρες να ξεκουραστούμε από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις μας με τους συλλόγους μας, αλλά ανυπομονούσαμε να ξεκινήσει η προετοιμασία, να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί και να φορέσουμε το σκουφάκι με το εθνόσημο. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε ώστε να φθάσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Το λέμε συνεχώς. Αυτό που μας λείπει είναι ένα χρυσό μετάλλιο. Διαθέτουμε μια ομάδα πολύ δυνατή, έχουμε τις δυνατότητες και ο στόχος μας είναι να βρεθούμε στην κορυφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ