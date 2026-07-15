Τούχελ: «Η Αργεντινή διαθέτει το πλήρες πακέτο»

Δηλώσεις ενόψει του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή έκανε ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, «πλέκοντας το εγκώμιο» της «Αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή «διαθέτει το πλήρες πακέτο», συνδυάζοντας την εμπειρία, την ανθεκτικότητα και την... μαγεία του Λιονέλ Μέσι, δήλωσε ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, ο οποίος ελπίζει να δει την ομάδα του να «επιβάλλει το στιλ και τα δυνατά της σημεία, στον αποψινό (15/7, 22:00) ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

«Έχουν την νοοτροπία, την αλληλεγγύη, δεν πανικοβάλλονται όταν μένουν πίσω στο σκορ, έχουν παίκτες υψηλής ποιότητας και εμπειρίας σε κάθε θέση. Για εμένα, είναι το πλήρες πακέτο», δήλωσε ο Τούχελ σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Ο αρχηγός τους, Λιονέλ Μέσι, έχει ένα απλά απίστευτο τουρνουά. Ο τρόπος που ηγείται αυτής της ομάδας... Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την υπευθυνότητα και την ποιότητα που δείχνει. Όταν αναλύεις τους αγώνες του, είναι σαν να βλέπει τα πράγματα πριν από όλους τους άλλους στο γήπεδο».

Συνοψίζοντας ο Γερμανός προπονητής, συνέχισε λέγοντας πως, «υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας και να επιβάλουμε τα δυνατά μας σημεία».

«Βρίσκω τους παίκτες πολύ ενθουσιασμένους και πολύ φιλόδοξους. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος, και αυτός είναι ακριβώς ο τέλειος συνδυασμός για να πετύχουμε την απόδοση που θέλουμε αύριο (Τετάρτη)», επεσήμανε ο Τούχελ και συνέχισε:

«Προσωπικά, πριν από έναν τόσο κρίσιμο αγώνα, θα νιώσω την ένταση και θα είμαι νευρικός, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά δεν νιώθω απολύτως κανένα βάρος».



Η Αργεντινή και η Αγγλία έχουν μια έντονη αντιπαλότητα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που... τροφοδοτείται από την εδαφική διαμάχη στα Νησιά Φόκλαντ, όπου οι δύο χώρες πολέμησαν το 1982.

«Νομίζω ότι οι παίκτες έχουν πλήρη επίγνωση του τι αντιπροσωπεύει αυτός ο αγώνας. Εάν ένας αγώνας σαν αυτόν έχει δημιουργήσει τόσες πολλές εμβληματικές στιγμές, είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι απλώς ακόμη ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», παραδέχθηκε ο Τούχελ για να εξηγήσει στην συνέχεια:

«Ο αγώνας είναι από μόνος του εμβληματικός και η ένταση είναι ήδη αρκετά υψηλή, οπότε κάνουμε ακριβώς το αντίθετο: προσπαθούμε να επηρεάσουμε τους παίκτες σχετικά με το τι θέλουμε να κάνουν, για το πώς να συμπεριφέρονται σε διαφορετικές καταστάσεις. Όλοι οι παίκτες, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τον ημιτελικό».

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