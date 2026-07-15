To θρυλικό Renault Twingo γύρισε ηλεκτρικό κι εμείς το οδηγήσαμε - Δείτε το (pics, τιμές)

Στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση του νέου Renault Twingo E-Tech electric, στην Αίγλη Ζαππείου, είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να το δούμε από κοντά, αλλά και να το οδηγήσουμε για πρώτη φορά στους δρόμους της Αθήνας.

Η σύντομη διαδρομή μέσα στην πόλη ήταν αρκετή για να επιβεβαιώσει τον χαρακτήρα του. Το ηλεκτρικό Twingo είναι ευέλικτο, άμεσο στις αντιδράσεις του, αθόρυβο και εξαιρετικά εύκολο στην καθημερινή χρήση. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές, ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην κίνηση, χωρά στα στενά και εκμεταλλεύεται τις μικρές εξωτερικές του διαστάσεις.

Η Renault επιχειρεί ακόμη μία σχεδιαστική αναβίωση ενός εμβληματικού μοντέλου και, τουλάχιστον σε επίπεδο εμφάνισης, το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα πετυχημένο. Το νέο Twingo δεν αντιγράφει το παρελθόν. Παίρνει τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της πρώτης γενιάς και τα μεταφέρει στη σύγχρονη ηλεκτρική εποχή.

Από το 1992 στη νέα ηλεκτρική εποχή

Το πρώτο Twingo παρουσιάστηκε το 1992 και άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν ένα αυτοκίνητο πόλης. Με χαρούμενη σχεδίαση, έντονα χρώματα, πρακτικό εσωτερικό και αντισυμβατική φιλοσοφία, έγινε γρήγορα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στις τρεις γενιές του ξεπέρασε τις 4,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε 25 χώρες, παρότι σήμερα η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η νέα γενιά φιλοδοξεί να επαναφέρει αυτή τη διαφορετική προσέγγιση, αυτή τη φορά με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Συνδυάζει μικρές διαστάσεις, πέντε πόρτες, ιδιαίτερα ευέλικτο εσωτερικό και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερα και ακριβότερα αυτοκίνητα.

Σχεδίαση που παραπέμπει ευθέως στο πρώτο Twingo

Η συγγένεια με το μοντέλο της δεκαετίας του 1990 είναι εμφανής από την πρώτη ματιά. Το ενιαίο, μονοκόμματο σχήμα του αμαξώματος, τα καμπύλα φωτιστικά σώματα, το «χαμογελαστό» εμπρός μέρος και η παιχνιδιάρικη έκφραση έχουν διατηρηθεί, αλλά έχουν αποδοθεί με καθαρότερες γραμμές και σύγχρονη τεχνολογία.

Τα τοξωτά φώτα ημέρας τεχνολογίας Full LED σχηματίζουν τη νέα φωτιστική υπογραφή, ενώ αντίστοιχη σχεδιαστική λογική ακολουθούν και τα πίσω φώτα, τα οποία παραμένουν διαρκώς αναμμένα.

Η μάσκα σχηματίζει ένα διακριτικό χαμόγελο και φιλοξενεί το όνομα του μοντέλου στη μία πλευρά. Στο πίσω μέρος, το χαρακτηριστικό παράθυρο και τα μικρά αεροδυναμικά πτερύγια πάνω από τα φωτιστικά σώματα συνδέουν οπτικά τη νέα γενιά με την πρώτη.

Μικρό σε μήκος, πιο ώριμο στις αναλογίες

Το μήκος περιορίζεται στα 3,79 μέτρα, όμως το μεταξόνιο φτάνει τα 2,49 μέτρα, με τους τροχούς τοποθετημένους κοντά στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος.

Η διάμετρος των τροχών φτάνει τα 640 χιλιοστά, με ζάντες 16 ιντσών στην έκδοση Evolution και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με diamond-cut φινίρισμα στην Techno.

Τα σχέδια των τροχών έχουν ονομασίες εμπνευσμένες από παιδικά παιχνίδια: Domino για τις 16 ίντσες και Reverso ή Mikado για τις 18. Οι διαστάσεις των ελαστικών είναι 195/60 R16 και 205/45 R18 αντίστοιχα.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έξι επιλογές:

Κόκκινο Absolute

Πράσινο Absolute

Κίτρινο Mango

Μαύρο Etoile

Λευκό Glacier

Γκρι Schiste

Η χαρούμενη φιλοσοφία περνά και στην καμπίνα

Στο εσωτερικό, η Renault απέφυγε τη σοβαροφάνεια που χαρακτηρίζει αρκετά σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα. Το οβάλ ταμπλό, οι χρωματικές λεπτομέρειες και το κόκκινο κουμπί των alarm παραπέμπουν ευθέως στο αρχικό Twingo.

Υπάρχουν ακόμη μικρές αναφορές στην ιστορία του μοντέλου. Το παλιό σύνθημα «À vous d’inventer la vie qui va avec», δηλαδή «Εσείς θα επινοήσετε τη ζωή που του ταιριάζει», εμφανίζεται στους ιμάντες των πίσω καθισμάτων, ενώ το μήνυμα «Ouvert d’esprit» βρίσκεται στο εσωτερικό της πίσω πόρτας.

Η οροφή φέρει ανάγλυφα γράμματα από το νέο «Twingo alphabet», το οποίο χρησιμοποιείται και σε άλλα σημεία της καμπίνας.

Ψηφιακό περιβάλλον με δύο οθόνες

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών.

Το περιβάλλον έχει αποκτήσει ειδικά γραφικά και animations, ενώ κατά την είσοδο ακούγεται ένα χαρακτηριστικό jingle, βασισμένο σε πρωτότυπο soundtrack που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre.

Στην έκδοση Techno προσφέρεται το σύστημα OpenR Link με Google built-in, το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτοκίνητο της κατηγορίας Α. Περιλαμβάνει Google Maps, Google Play και φωνητικές λειτουργίες, ενώ το Gemini αντικαθιστά μέσω ασύρματης αναβάθμισης το Google Assistant.

Όλες οι εκδόσεις είναι συμβατές ασύρματα με Android Auto και Apple CarPlay και διαθέτουν δύο θύρες USB-C.

Πέντε πόρτες και χώροι μεγαλύτερης κατηγορίας

Παρά το μικρό του αποτύπωμα, το νέο Twingo προσφέρει πέντε πόρτες και εσωτερική ευελιξία που πλησιάζει μοντέλα της κατηγορίας Β.

Ο κύκλος στροφής είναι μόλις 9,87 μέτρα, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο στους στενούς δρόμους και στο παρκάρισμα.

Οι πίσω επιβάτες έχουν διαθέσιμο χώρο για τα γόνατα έως 16 εκατοστά, ενώ το πλάτος στο ύψος των ώμων φτάνει τα 1.305 χιλιοστά.

Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει τα 360 λίτρα, ή 305 dm³ κατά VDA, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων.

Δύο ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα, τα οποία μετακινούνται εμπρός και πίσω κατά 17 εκατοστά.

Η ρύθμισή τους μπορεί να γίνει τόσο από την καμπίνα όσο και από τον χώρο αποσκευών, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τους επιβάτες ή μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ.

Ανάλογα με την έκδοση, αναδιπλώνεται και η πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού, διευκολύνοντας τη μεταφορά μακριών αντικειμένων.

Κάτω από το δάπεδο υπάρχει πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος 50 λίτρων, κατάλληλος για το καλώδιο φόρτισης. Στην καμπίνα υπάρχουν ακόμη περισσότεροι από δώδεκα μικροί χώροι συνολικής χωρητικότητας έως 19 λίτρα.

Ηλεκτροκινητήρας 82 ίππων και χαμηλό βάρος

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο κινείται από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 60 kW, δηλαδή 82 ίππων.

Με βάρος που ξεκινά από τα 1.200 κιλά στην έκδοση Evolution, η απόδοση θεωρείται επαρκής για τον αστικό του προσανατολισμό. Η επιτάχυνση από 0-50 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 3,85 δευτερόλεπτα, στοιχείο που γίνεται άμεσα αντιληπτό στην πόλη.

Στην πρώτη επαφή μας, το αυτοκίνητο έδειξε ζωηρό στις χαμηλές ταχύτητες, με άμεση απόκριση στο γκάζι και ελαφρύ, ακριβές τιμόνι. Η ορατότητα είναι καλή και οι μικρές διαστάσεις αφαιρούν μεγάλο μέρος του άγχους από την καθημερινή οδήγηση.

Η πλατφόρμα AmpR Small, την οποία χρησιμοποιούν επίσης τα Renault 5 και Renault 4 E-Tech electric, έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης.

Νέα μπαταρία LFP με χαμηλότερο κόστος

Για πρώτη φορά σε μοντέλο του Ομίλου Renault χρησιμοποιείται μπαταρία τεχνολογίας LFP, δηλαδή λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος.

Η συγκεκριμένη χημεία βασίζεται σε περισσότερο διαθέσιμα υλικά, όπως ο σίδηρος και τα φωσφορικά άλατα, αντί για ακριβότερα μέταλλα. Σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική cell-to-pack, μειώνει το συνολικό κόστος της μπαταρίας κατά περίπου 20%.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα είναι 27,5 kWh, ενώ η επίσημη αυτονομία φτάνει τα 263 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Η μέση κατανάλωση ξεκινά από 12,2 kWh/100 χλμ., με τη Renault να εκτιμά ότι, για έναν οδηγό που καλύπτει κατά μέσο όρο 35 χιλιόμετρα την ημέρα, θα απαιτούνται μία έως δύο φορτίσεις την εβδομάδα.

Φόρτιση AC 11 kW και DC 50 kW

Όλες οι εκδόσεις που θα διατεθούν στην ελληνική αγορά περιλαμβάνουν το πακέτο Advanced Charge.

Η ισχύς φόρτισης φτάνει:

τα 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα

τα 50 kW σε συνεχές ρεύμα

Η φόρτιση από 10% έως 100% σε AC ολοκληρώνεται σε 2 ώρες και 35 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή DC απαιτούνται περίπου 30 λεπτά για το 10%-80%, ανάλογα με τις υποδομές και τις συνθήκες.

Υποστηρίζεται επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load, μέσω της οποίας η μπαταρία μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές συσκευές 220 V με ισχύ έως 3.700 Watt, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο αντάπτορα.

One Pedal για την κίνηση στην πόλη

Στην έκδοση Techno διατίθεται λειτουργία One Pedal, η οποία αποτελεί την τέταρτη βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας.

Όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι, το αυτοκίνητο επιβραδύνει έντονα και μπορεί να ακινητοποιηθεί χωρίς χρήση του πεντάλ φρένου. Στην πυκνή κυκλοφορία της Αθήνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς περιορίζει τις συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε γκάζι και φρένο.

Οι τρεις πρώτες βαθμίδες ανάκτησης επιλέγονται από paddles στο τιμόνι. Στην έκδοση Evolution διατίθεται η λειτουργία Β για αυξημένη ανάκτηση ενέργειας.

Έως 24 συστήματα υποβοήθησης

Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιλαμβάνει έως 24 συστήματα υποβοήθησης οδηγού και μέχρι 12 αισθητήρες περιμετρικά του αυτοκινήτου.

Μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών βρίσκονται:

Hands-free parking

Occupant Safe Exit Alert

Rear Cross Traffic Alert

Rear Automatic Emergency Braking

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Προειδοποίηση τυφλού σημείου

Adaptive Cruise Control με Stop & Go

Το My Safety Switch, αριστερά από το τιμόνι, επιτρέπει στον οδηγό να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί ταυτόχρονα έως πέντε επιλεγμένα συστήματα υποβοήθησης.

Στάνταρ είναι και οι έξι αερόσακοι, με τους εμπρός να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με τη θέση και τη σωματοδομή των επιβατών.

Εξελίχθηκε σε μόλις 100 εβδομάδες

Το νέο Twingo εξελίχθηκε από τη σχεδίαση έως την παραγωγή σε μόλις 100 εβδομάδες, χρόνο δύο φορές μικρότερο από εκείνον προηγούμενων ηλεκτρικών μοντέλων της γαλλικής εταιρείας.

Παρά τη συμπίεση του χρονοδιαγράμματος, η Renault υποστηρίζει ότι διατηρήθηκαν τα πρότυπα ποιότητας του Ομίλου.

Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Η τιμή αποτέλεσε βασικό μέρος του σχεδιασμού. Η εισαγωγική έκδοση Evolution τοποθετείται κάτω από τις 20.000 ευρώ, ενώ και η πλουσιότερη Techno διατηρείται σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση, τη μικρή μπαταρία και το περιορισμένο κόστος χρήσης, στόχος είναι να αποτελέσει μία από τις πιο προσιτές εισόδους στην ηλεκτροκίνηση.

Οι πρώτες μας εντυπώσεις

Η πρώτη οδήγηση στους δρόμους της Αθήνας έδειξε ότι το νέο Twingo κατανοεί σωστά τον ρόλο του. Δεν προσπαθεί να γίνει ένα μικρό αυτοκίνητο μεγάλων αποστάσεων ούτε κυνηγά εντυπωσιακές επιδόσεις.

Ποντάρει στην ευκολία, στην άμεση ηλεκτρική απόκριση, στις συμπαγείς διαστάσεις και στην πρακτικότητα. Στην πόλη κινείται με φυσικότητα, έχει πολύ καλό κύκλο στροφής και προσφέρει ξεκούραστη οδήγηση, ιδιαίτερα με ενεργοποιημένο το One Pedal.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δεν έχασε τον χαρακτήρα του. Η Renault δεν επανέφερε απλώς ένα ιστορικό όνομα. Δημιούργησε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό πόλης που αναγνωρίζεται αμέσως ως Twingo και καταφέρνει να χαμογελά χωρίς να δείχνει κολλημένο στο παρελθόν.