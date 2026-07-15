Το φλαμένκο της μπάλας

Η Ισπανία έπνιξε τη Γαλλία με ρυθμό φλαμένκο, την υπομονή ανακόντας και ποδοσφαιρική παιδεία δεκαετιών. Αναλύει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Αν το ποδόσφαιρο είχε εθνικότητα, χθες μιλούσε ισπανικά. Με προφορά Ανδαλουσίας, ρυθμό φλαμένκο και την υπομονή μιας ανακόντας που ξέρει ότι το θήραμά της αργά ή γρήγορα θα πάψει να αναπνέει.

Κανείς δεν φεύγει από μια βραδιά φλαμένγκο θυμούμενος μόνο τη μουσική. Θυμάται το βλέμμα, τα χτυπήματα των ποδιών, την ένταση, τις παύσεις, εκείνη τη στιγμή που όλα μοιάζουν να σταματούν πριν ξαναρχίσουν με μεγαλύτερη δύναμη. Ετσι κύλησε και ο ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γαλλία. Μόνο που αντί για κιθάρες υπήρχε μια μπάλα και αντί για χορευτές, 11 ποδοσφαιριστές που έμοιαζαν να γνωρίζουν ο ένας τη σκέψη του άλλου πριν ακόμη γίνει η πρώτη πάσα.

Η Γαλλία πήγε στον ημιτελικό με ένα από τα πιο ακριβά και αθλητικά ρόστερ του πλανήτη. Ο Μπαπέ, ο Ντεμπελέ, ο Ολίσε, ο Τσουαμενί, ο Μπαρκολά μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε άμυνα όταν βρουν χώρους. Χώρους, όμως, δεν βρήκαν ποτέ.

Όχι γιατί η Ισπανία κλείστηκε, ούτε γιατί κλώτσησε περισσότερο. Αλλά γιατί κάθε μέτρο του γηπέδου είχε ήδη... νοικιαστεί από τους Ισπανούς.

Η κατοχή τελείωσε σχεδόν μοιρασμένη. Το 51%-49% θα μπορούσε να σε πείσει ότι παρακολουθήσαμε ένα παιχνίδι λεπτομερειών. Κι όμως, οι λεπτομέρειες ήταν που αποκάλυψαν ολόκληρη την αλήθεια. Η Ισπανία ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με xGoals 1,63 απέναντι σε μόλις 0,31 της Γαλλίας. Δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες, η Γαλλία καμία. Ο Μενιάν χρειάστηκε να κρατήσει όρθια την ομάδα του, ενώ ο Σιμόν παρακολούθησε ένα από τα πιο ήρεμα βράδια του τουρνουά.

Οι Γάλλοι πάτησαν 19 φορές στην ισπανική περιοχή, κέρδισαν επτά κόρνερ, έφτασαν 45 φορές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και όμως... Δεν έφτιαξαν ούτε μία καθαρή ευκαιρία. Εκεί ακριβώς κρύβεται η ιδιοφυΐα της Ισπανίας, αφήνει τον αντίπαλο να πιστεύει ότι παίζει, μέχρι να καταλάβει ότι παίζει ακριβώς εκεί όπου θέλει η ίδια.

Η εικόνα της ανακόντας επέστρεφε συνεχώς στο μυαλό μου. Δεν επιτίθεται με ορμή όπως ένα λιοντάρι, ούτε σκοτώνει με ένα δάγκωμα. Τυλίγεται αργά γύρω από το θήραμά της, σφίγγει λίγο περισσότερο κάθε φορά και κάποια στιγμή η μάχη έχει τελειώσει πριν καν το αντιληφθεί εκείνος που τη χάνει.

Η Ισπανία έκανε ακριβώς αυτό στη Γαλλία. Έκλεινε μια γραμμή πάσας, μετά άλλη μία, ύστερα άλλη μία. Οι αποστάσεις μίκραιναν, οι δεύτερες μπάλες κατέληγαν σχεδόν πάντα στη Ρόχα και κάθε γαλλική επίθεση έμοιαζε να ξεκινά γνωρίζοντας ήδη πού θα τελειώσει.

Αυτό λέγεται σεμινάριο στο πώς να εξουδετερώνεις μια ομάδα που ζει από την ταχύτητα. Της αφαιρείς το χώρο πριν προλάβει να τον δει κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ντε λα Φουέντε. Το γεγονός ότι δεν προσπάθησε να παίξει πιο γρήγορα από τη Γαλλία, αλλά την υποχρέωσε να παίξει πιο αργά από την Ισπανία.

Κάθε φορά που ο Μπαπέ ή ο Ντεμπελέ ετοιμάζονταν να επιταχύνουν, κάποιος Ισπανός είχε ήδη προβλέψει το επόμενο βήμα. Η μπάλα κυκλοφορούσε, οι γραμμές μετακινούνταν σαν να ήταν δεμένες με αόρατο σχοινί και η Γαλλία έμοιαζε να κυνηγά σκιές.

Παλιά ιστορία

Ο ημιτελικός με τη Γαλλία δεν γεννήθηκε το βράδυ της Τρίτης. Ήταν η τελευταία σκηνή ενός έργου που γράφεται εδώ και δεκαετίες.

Η Ισπανία πέρασε χρόνια ψάχνοντας τον εαυτό της. Το Μουντιάλ του 1982, μέσα στο σπίτι της, τελείωσε πολύ νωρίτερα απ' όσο περίμενε. Το 1994 έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά έφυγε πάλι με άδεια χέρια. Το 2002 άφησε τη Νότια Κορέα με την πίκρα ότι δεν αποκλείστηκε μόνο από έναν αντίπαλο, αλλά και από τη μοίρα. Εκείνες οι γενιές είχαν ποιότητα, όμως κάθε φορά έμοιαζαν να σκοντάφτουν στο ίδιο εμπόδιο.

Η εύκολη λύση θα ήταν να αλλάξουν τα πάντα. Όχι. Εκαναν κάτι πολύ πιο δύσκολο. Διάλεξαν να αλλάξουν... χωρίς να προδώσουν τον εαυτό τους.

Εκεί βρίσκεται η ουσία της ισπανικής ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Όπως ένα καλό χαμόν χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει και μια σωστή παέγια θέλει ισορροπία για να δέσουν όλα τα υλικά, έτσι και ο ποδοσφαιριστής δεν αντιμετωπίζεται σαν προϊόν που πρέπει να βγει γρήγορα στην αγορά. Μεγαλώνει, εκπαιδεύεται και μαθαίνει να σκέφτεται το παιχνίδι πριν ακόμη το παίξει.

Η λέξη cantera στην Ισπανία είναι τρόπος ζωής. Είναι η πίστη ότι ο επόμενος πρωταγωνιστής βρίσκεται ήδη στο γήπεδο της γειτονιάς και κάποιος προπονητής έχει χρέος να τον κάνει καλύτερο, όχι να τον «βιάσει» να μεγαλώσει.

Η La Masia έγινε το πιο διάσημο παράδειγμα. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο το υπερασπίζεται σχεδόν σαν θρησκεία. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Βιγιαρεάλ, η Μπέτις και τόσοι ακόμη σύλλογοι ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές φανέλες, κοινή ποδοσφαιρική γλώσσα.

Γι' αυτό η Ισπανία αλλάζει γενιές χωρίς να αλλάζει χαρακτήρα. Ο Τσάβι έφυγε. Ο Ινιέστα αποχώρησε, ο Μπουσκέτς σταμάτησε, ο Πικέ και ο Ράμος έκλεισαν τον κύκλο τους. Η ιδέα όμως έμεινε κι αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη νίκη της. Δεν έφτιαξε μια χρυσή γενιά, αλλά έναν τρόπο να γεννά συνεχώς καινούργιες.

Εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη διαφορά με τη Γαλλία. Οι «φραντσέζοι» παράγουν, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, σπουδαίους αθλητές. Ποδοσφαιριστές με εκρηκτικότητα, δύναμη, ταχύτητα και αστείρευτο ταλέντο. Η Ισπανία παράγει κάτι διαφορετικό: ποδοσφαιριστές που μοιάζουν να έχουν διαβάσει το ίδιο βιβλίο πριν συναντηθούν στην εθνική ομάδα.

Αυτό ονομάζεται (ποδοσφαιρική) παιδεία. Δεν χρειάζεται να κοιταχτούν για να ξέρουν πού θα κινηθεί ο συμπαίκτης τους, διότι το έχουν μάθει από παιδιά.

Ο ντε λα Φουέντε το γνώριζε καλύτερα από όλους. Δεν ανέλαβε μια ομάδα αγνώστων. Ανέλαβε ποδοσφαιριστές που είχε δει να μεγαλώνουν στις μικρές εθνικές, να κάνουν λάθη, να ωριμάζουν και να γίνονται πρωταθλητές. Αρα η δουλειά του ήταν να συνεχίσει μια ιστορία που είχε αρχίσει πολύ πριν φτάσουν στην Ανδρών.

Γι' αυτό η σημερινή Ισπανία δεν μοιάζει με εκείνη του 2010 και είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στο ποδόσφαιρο του 2026. Πιέζει πιο ψηλά, επιτίθεται πιο γρήγορα, κερδίζει περισσότερες μονομαχίες και διατηρεί την κατοχή όταν τη χρειάζεται.

Δεν εγκατέλειψε τη φιλοσοφία της, την εξέλιξε και είναι ένας από τους λόγους που καθάρισε και το πρώτο φαβορί -μέχρι χθες- για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το tiki-taka

Κάποτε ολόκληρος ο κόσμος μιλούσε για το tiki-taka. Σήμερα αυτή η λέξη μοιάζει μικρή για να περιγράψει όσα κάνει η ομάδα του Ντε λα Φουέντε. Η κατοχή εξακολουθεί να υπάρχει, όμως υπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό. Ψάχνει τη στιγμή που ο αντίπαλος θα χάσει για μια στιγμή την ισορροπία του και τότε η επίθεση εκτελείται με την ταχύτητα μιας σύγχρονης ομάδας και την ακρίβεια μιας σχολής που διδάσκει το ίδιο μάθημα εδώ και δεκαετίες. Εν ολίγοις... αλίμονό σου.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι η Ισπανία δεν προσπαθεί να μοιάσει σε εκείνη που σήκωσε το Μουντιάλ του 2010. Κατ' εμέ, την ξεπέρασε. Έβαλε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι της, περισσότερη πίεση και περισσότερη δύναμη στις μονομαχίες, χωρίς να χάσει την καθαρή σκέψη.

Η Αγγλία μπορεί να τη νικήσει; Η Αργεντινή;

Ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός. Ένα δοκάρι, μια αποβολή, μια έμπνευση, μια κακή βραδιά αρκούν για να αλλάξουν την ιστορία. Το ποδόσφαιρο δεν υπέγραψε ποτέ συμβόλαιο με το φαβορί, αλλιώς σήμερα θα μιλούσαμε για τους τρικολόρ.

Το πραγματικό ερώτημα είναι το «ποιος μπορεί να της πάρει την ιδέα;». Το λέω διότι η μεγαλύτερη επιτυχία της Ισπανίας δεν είναι ότι έφτασε σε ακόμη έναν τελικό, είναι ότι κατάφερε να μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε κομμάτι της εθνικής της ταυτότητας. Όπως το φλαμένγκο, όπως ο Θερβάντες, όπως η παέγια και το χαμόν που λέγαμε παραπάνω. Δεν είναι κάτι που παρουσιάζεται κάθε δύο ή τέσσερα χρόνια. Είναι ένας τρόπος να βλέπει το παιχνίδι και, τελικά, τον ίδιο τον κόσμο.

Όσο ο υπόλοιπος πλανήτης ψάχνει τον επόμενο σούπερ σταρ, η Ισπανία συνεχίζει να καλλιεργεί μια ποδοσφαιρική κουλτούρα που επιβιώνει από γενιά σε γενιά, αλλάζει πρόσωπα χωρίς να αλλάζει χαρακτήρα και βρίσκει κάθε φορά έναν καινούργιο τρόπο να κάνει το ίδιο πράγμα.

Να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Και χθες αυτός ο ρυθμός είχε κάτι από Ανδαλουσία, κάτι από φλαμένκο και... κάτι από μια ανακόντα που τύλιγε αργά το θήραμά της, μέχρι που ολόκληρη η Γαλλία κατάλαβε ότι η ανάσα είχε κοπεί πολύ πριν ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα.