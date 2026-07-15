Ταϊλανδός φίλαθλος προσεύχεται για πρόκριση της Αγγλίας επί της Αργεντινής (vid)

Ένας φίλαθλος της Αγγλίας στην Ταϊλάνδη πραγματοποίησε ιδιαίτερη προσευχή σε ναό της Μπανγκόκ, ζητώντας από τους θεούς να βοηθήσουν τα «Τρία Λιοντάρια» να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Αργεντινής στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει με αγωνία τον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, Αγγλία-Αργεντινή το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 22:00), με πολλούς ακόμη και να... προσεύχονται.

Συγκεκριμένα, ένα ιδιαίτερο σκηνικό πραγματοποιήθηκε σε ναό της Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με έναν φίλαθλο των «Τριών Λιονταριών» να προσεύχεται ώστε η ομάδα του Τόμας Τούχελ να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

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