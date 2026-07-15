Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Νίμπο η Μπαρτσελόνα (pic)

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζος Νίμπο μέχρι το 2029.

Ακόμη μία μεταγραφική προσθήκη ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα! Πιο συγκεκριμένα, οι «Μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Τζος Νίμπο μέχρι το 2029.

«Όταν σκέφτομαι αυτόν τον σύλλογο, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι η κουλτούρα της νίκης. Ο αγώνας για την πρόκριση στα πλέι-οφ κάθε χρόνο, η προσπάθεια να φτάσουμε στο Final Four. Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω άμυνα, ριμπάουντ, την ικανότητα να ολοκληρώνω τις φάσεις, ηγεσία και χαρακτήρα. Ελπίζω οι οπαδοί να είναι φανταστικοί, να μας ενθαρρύνουν δυνατά, να είναι ενθουσιασμένοι. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους» ανέφερε ο 29χρονος στις πρώτες του δηλώσεις.

Την περασμένη σεζόν με την φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο μέτρησε στην Euroleague 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 26 ματς και 21,5 λεπτά στο παρκέ.