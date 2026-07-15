Μουντιάλ 2026: Τα «βαριά χαρτιά» κρίνουν τη ματσάρα Αγγλία – Αργεντινή στα ημιτελικά

Ο ένας φιναλίστ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έγινε γνωστός τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ο δεύτερος θα «αποκαλυφθεί» αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα.

Αγγλία και Αργεντινή ερίζουν για την πρόκριση και την κόντρα με την Ισπανία για το τρόπαιο.

Βλέπεις όλη τη δράση του Μουντιάλ εδώ

Η Αγγλία θέλει όσο τίποτα την κατάκτηση του Μουντιάλ, 60 χρόνια μετά την τελευταία φορά που το κατάφερε. Τα «τρία λιοντάρια» έχουν επανέλθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια ως πρωταγωνίστρια ομάδα, έχουν φτάσει στην πηγή ή κοντά σε αυτή, αλλά δεν έχουν πανηγυρίσει. Η πίεση είναι μεγάλη, η δίψα παικτών και κόσμου το ίδιο, οι αγωνιστικές προϋποθέσεις υπάρχουν και οι Χάρι Κέιν - Τζουντ Μπέλιγχαμ μοιάζουν να το έχουν πάρει... προσωπικά. Ο Τούχελ σε σχέση με τους προκατόχους του δείχνει να έχει βρει τα κουμπιά του ρόστερ και η προοπτική για την Αγγλία είναι ρεαλιστική.

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Η Αργεντινή από την άλλη μοιάζει αποφασισμένη να κάνει κάτι που σπάνια συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο: η back to back κατάκτηση του Μουντιάλ δεν φάνταζε τόσο πιθανή πριν ξεκινήσει το τουρνουά, εντούτοις με τον Λιονέλ Μέσι σε εκπληκτική κατάκτηση και τους 10... σωματοφύλακες του έτοιμους να ματώσουν γι' αυτόν στο γήπεδο, η «αλμπισελέστε» είναι ένα βήμα πριν τον τελικό πλέον και φυσικά το σενάριο να πανηγυρίσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά είναι απολύτως υπαρκτό.

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Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Κονγκό, Μεξικό και Νορβηγία τα εμπόδια που ξεπέρασε στην πορεία της η Αγγλία. Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Αίγυπτος και Ελβετία οι αντίπαλοι που κλήθηκε να ξεπεράσει η Αργεντινή. Δύο ομάδες με διαφορετικό στυλ, ξεχωριστά σημεία αναφοράς, δυνατά στοιχεία και λίγες ανορθογραφίες, Αγγλία και Αργεντινή υπόσχονται πάθος και συγκινήσεις το βράδυ της Τετάρτης (15/7, 22:00) στην Ατλάντα.

Οριακό φαβορί την Αγγλία δίνουν τα σετ των αποδόσεων και στην πραγματικότητα οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές. Περισσότερες συνολικά οι λύσεις για τα «τρία λιοντάρια», μια στιγμή μαγείας του Μέσι αρκεί για να φέρει το μομέντουμ υπέρ της «αλμπισελέστε». Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μέσι γκολ ή ασίστ & Κέιν 2+ σουτ στην εστία σε απόδοση 4.85 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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