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Παπαθεοδώρου: «Τώρα αρχίζει η μάχη στη Λίγκα, στα άκρα με Γουόκαπ & ο Χουάντσο» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τις εκλογές στη Λίγκα, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις στο μπάσκετ.
Παπαθεοδώρου: «Τώρα αρχίζει η μάχη στη Λίγκα, στα άκρα με Γουόκαπ & ο Χουάντσο» (vid)