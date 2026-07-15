Προγνωστικά Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός: Το μομέντουμ δίνει το 2.50

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ραπίντ Βιέννης σε φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει των ευρωπαϊκών προκριματικών.

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Ανάλυση Ραπίντ Βιέννης

Η Ραπίντ Βιέννης ετοιμάζεται για ακόμη μία ευρωπαϊκή σεζόν, καθώς θα συμμετάσχει στα προκριματικά του Conference League. Η αυστριακή ομάδα τερμάτισε στην 5η θέση του πρωταθλήματός της και μέσα από τη διαδικασία που ακολούθησε κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ανάλυση Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλό μομέντουμ, καθώς έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας μετά τη νίκη του με 3-0 επί της Γκρασχόπερς. Οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν τη Λεωφόρο με θετικό τρόπο και συνεχίζουν την προετοιμασία τους με πρώτο μεγάλο στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League.

Δείτε τα προγνωστικά Ραπίντ Βιέννης – Παναθηναϊκός!

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