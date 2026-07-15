Μακ Άλιστερ: «Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο φάνηκε ότι δεν έχουν το ρυθμό της Premier League» (vid)

Δηλώσεις ενόψει του πολύ μεγάλου ημιτελικού της Αργεντινής κόντρα στην Αγγλία έκανε ο παίκτης της «Αλμπισελέστε», Αλέξις Μακ Άλιστερ, λέγοντας πως δεν σκοπεύουν να αλλάξουν τη φιλοσοφία τους σεβόμενοι την Αγγλία, αλλά και ότι τα «Τρία Λιοντάρια» δεν είναι σε ρυθμό... Premier League.

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ τόνισε ότι η Αργεντινή αντιμετωπίζει με απόλυτο σεβασμό την Αγγλία, χωρίς όμως να σκοπεύει να αλλάξει τη φιλοσοφία της στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Ο Χαφ της «Αλμπισελέστε» ωστόσο, ανέφερε πως η ομάδα του Τόμας Τούχελ στο συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει τον ίδιο ρυθμό που χαρακτηρίζει την Premier League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Προφανώς, αυτό φέρνει μεγάλη ένταση, πίεση και πολλά ακόμη συναισθήματα. Ωστόσο, εμείς έχουμε το πλεονέκτημα ότι έχουμε ήδη αγωνιστεί σε αυτό το στάδιο του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου».

«Είναι ξεκάθαρο ότι το πνευματικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Για εμάς, αλλά γενικότερα για κάθε ποδοσφαιριστή, το μυαλό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Φυσικά υπάρχουν τακτικές και αγωνιστικές πτυχές που στο τέλος καθορίζουν το ποδόσφαιρο, όμως το σημαντικότερο είναι να συνδυάζεις και τα δύο».

«Ελπίζω να γίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι, να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και, φυσικά, να τα δώσουμε όλα, γιατί αγαπάμε τη χώρα μας, αγαπάμε την εθνική μας ομάδα και θέλουμε πάντα το καλύτερο, όπως έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια».

«Αγωνίζομαι απέναντι στους περισσότερους από αυτούς σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστές με τεράστια σωματική δύναμη».

«Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο φάνηκε - δεν ξέρω αν θα το έλεγα κούραση η κάτι άλλο - ότι δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό που χαρακτηρίζει συνήθως την Premier League. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στη ζέστη, στις καιρικές συνθήκες ή σε κάτι άλλο. Όπως και να έχει, πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα. Τη σεβόμαστε απόλυτα, όπως σεβαστήκαμε όλες τις εθνικές ομάδες που αντιμετωπίσαμε».

«Μέσα από αυτόν τον σεβασμό θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, γιατί έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο μας».

«Είναι δεδομένο ότι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο υπάρχει πάντα πίεση και αγωνία, ιδιαίτερα για τις οικογένειες μας που παρακολουθούν απ' έξω. Εμείς, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι στον αγώνα, προσπαθώντας να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

«Ίσως έχουμε υποφέρει λίγο περισσότερο απ' όσο θα θέλαμε, όμως έτσι είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπάρχουν μεγάλες εθνικές ομάδες και οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες».

«Περιμένω έναν αυριανό αγώνα με μεγάλη ένταση και, φυσικά με πολύ άγχος και νευρικότητα απ' όλες τις πλευρές».

«Ειλικρινά, δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι στο οποίο να έχουμε αγωνιστεί με τρεις παίκτες στον άξονα. Πάντα ξεκινάμε με διάταξη 4-4-2 και, από εκεί και πέρα, το ποδόσφαιρο δεν είναι στατικό. Όλα αλλάζουν μέσα στο παιχνίδι και ο καθένας παίρνει διαφορετικές αποφάσεις. Η βασική μας ιδέα, όμως, είναι πάντα να ξεκινάμε με τετράδα και στη συνέχεια να προσαρμοζόμαστε. Πιστεύω ότι αυτό είναι που μας εξυπηρετεί περισσότερο, γιατί έτσι καλύπτουμε όλο το πλάτος του γηπέδου και δεν χρειάζεται να κάνουμε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό και σήμερα».

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