Γκατσίνοβιτς: «Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα με την ΑΕΚ!» (vid)

Τη φανέλα της ΑΕΚ για ακόμα δύο χρόνια θα φορά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και μιλώντας στο AEK TV στα... ελληνικά, τόνισε πως θέλει να πανηγυρίσει κι άλλους τίτλους με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανανέωσε με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2028 και με αφορμή την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, παραχώρησε στο ΑΕΚ ΤV την πρώτη του συνέντευξη στα ελληνικά (!).

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μίλησε για όσα έχει ήδη πετύχει με την κιτρινόμαυρη φανέλα, αλλά και για τη φιλοδοξία του να πανηγυρίσει κι άλλους τίτλους με την ΑΕΚ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα μείνω για άλλα δύο χρόνια στην ομάδα. Είναι τιμή μου που θα μείνω εδώ. Η ομάδα είναι μεγάλη και ξέρω ότι ήδη έχουμε μπει στην ιστορία της. Έχουμε πάρει ήδη δύο πρωταθλήματα, αλλά θέλουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το αν φαντάζονταν όλα αυτά που έχει πετύχει με την ομάδα: «Είναι εύκολο να σου πω ότι το περίμενα. Είχα ελπίδα ότι μπορούμε να το κάνουμε, επειδή είχα δει την ΑΕΚ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, είχα δει την ομάδα και ήξερα ότι θα έρθει το νέο γήπεδο. Αν δουλεύεις κάθε μέρα και πιστεύεις ότι κάτι καλό θα έρθει, αυτό είναι στον εγκέφαλο σου. Πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα και να τα δίνεις όλα. Μετά θα έρθει κάτι καλό, θα κερδίσουμε, θα κάνω και εγώ κάτι καλό».

Για την ομορφότερη και την δυσκολότερη στιγμή με την φανέλα της Ένωσης: «Η πιο όμορφη στιγμή ήταν σίγουρα το Νταμπλ την πρώτη σεζόν, αλλά τώρα η πιο δύσκολη ήταν με τους τραυματισμούς μου. Είχα πολλούς τραυματισμούς, δεν ξέρω γιατί έγιναν, αλλά είχαμε πιο πολλές στιγμές από ότι δύσκολες σε αυτές τις τέσσερις χρονιές».

Για το ποιοι είναι οι στόχοι του για το μέλλον και το τι θα ήθελα να πετύχει ακόμα με την ΑΕΚ: «Αν παίζεις ποδόσφαιρο πάντα θέλεις να τα κερδίζεις όλα. Αλλά για εμένα είναι πιο σημαντικά να παίρνουμε πρωταθλήματα. Αν κάνουμε κάτι στην Ευρώπη είναι πολύ καλό για εμάς, αλλά εγώ προτιμάω κάθε σεζόν να παίρνουμε το πρωτάθλημα, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το πόση σημαντική ήταν η στήριξη του κόσμου: «Είναι πολύ σημαντικό που ο κόσμος είναι πάντα μαζί μας, μας βοήθησε πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι χωρίς αυτούς δε θα το κάναμε, αλλά σίγουρα μας το έκαναν πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε μαζί. Αν νιώθεις ότι ο κόσμος είναι μαζί σου, σου δίνει έξτρα ενέργεια και είναι πολύ πιο εύκολο σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ήταν κάτι διαφορετικό η τελευταία χρονιά για εμάς».

Για το ποια είναι η στιγμή που το έμεινε από την προηγούμενη σεζόν περισσότερο: «Το ματς με τον Παναθηναϊκό στο σπίτι μας, γιατί σε αυτό το ματς πήραμε το πρωτάθλημα. Και η προπόνηση που είχαμε 20.000 κόσμο, αυτό είναι τρελό για εμένα».

Δείτε αναλυτικά όλα όσα είπε, στο βίντεο του ΑΕΚ TV.