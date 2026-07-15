Παναιτωλικός: Στην Κύπρο για το φιλικό με την Ομόνοια, με όλα τα νέα αποκτήματα

Για την Κύπρο αναχώρησε η αποστολή του Παναιτωλικού, όπου θα δώσει φιλικό με την Ομόνοια.

Ο Παναιτωλικός δίνει την Πέμπτη (16/7, 20:00) τον πρώτο φιλικό του αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα αντιμετωπίσει στο στάδιο ΓΣΠ της Λευκωσίας την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνοια.

Στην αποστολή που αναχωρεί σήμερα συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάσι, Μπρέγκου, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Προδρομίτης, Ράδος, Σατσιάς, Σμυρλής, Στάγιτς και Ξενόπουλος.

Στο Emileon θα συνεχίσουν το πρόγραμμά τους οι τραυματίες Εστεμπάν (πρόβλημα στην ποδοκνημική), Παρδαλός (θλάση στον δικέφαλο) και οι Παπαζώης, Γαλιάτσος, Εσκετζής.