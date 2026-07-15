Πανσερραϊκός: Κάτοικος Σερρών ο Σουλούκος

Ο Στέφανος Σουλούκος μετακομίζει στις Σέρρες και γίνεται... Λιοντάρι, με τον Πανσερραϊκό να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στέφανο Σουλούκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 04/01/2001 στην Λάρισα, έχει ύψος 2.01 και αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.

Έχει αγωνιστεί κυρίως στην ΑΕΛ, προερχόμενος και από τα τμήματα υποδομών έχοντας 70 συμμετοχές με την ομάδα, εκ των οποίων στις 32 κράτησε απαραβίαστη την εστία του. Πέρυσι ανήκε στον Ηρακλή.

Στέφανε, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια των λιονταριών».