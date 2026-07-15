Ανρί: «Η Ισπανία έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Γαλλία - Τη φιλοσοφία τους τη μαθαίνουν από 9 ετών»

Ο Τιερί Ανρί δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την εικόνα της Ισπανίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα άσκησε δριμεία κριτική στην εμφάνιση της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας τους «τρικολόρ» κατώτερους των περιστάσεων.

Ο παλαίμαχος επιθετικός και θρύλος του γαλλικού ποδοσφαίρου στάθηκε στην απόλυτη κυριαρχία της «ρόχα», τονίζοντας πως η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Η Γαλλία δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις ενός ημιτελικού. Η Ισπανία ήταν καλύτερη σε κάθε σημείο του γηπέδου και κυκλοφορούσε την μπάλα σαν να μην υπήρχε αντίπαλος. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Ισπανοί εκπαιδεύονται σε αυτή τη φιλοσοφία από πολύ μικρή ηλικία, από τότε που είναι εννέα ετών. Αντίθετα, η Γαλλία έδειχνε χωρίς ενέργεια και χωρίς καμία τακτική απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ανρί εξήγησε πως έχει βιώσει πολλές φορές αυτή την ισπανική ποδοσφαιρική κουλτούρα, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

«Το έχω ζήσει απέναντί τους μέσα στο γήπεδο, αλλά και από τον πάγκο. Το ίδιο και όταν βρέθηκα στην Μπαρτσελόνα. Η μπάλα δεν σταματά ποτέ, όλοι μένουν στις θέσεις τους, εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και κινούνται συνεχώς. Κανείς δεν μένει ακίνητος. Ακούγεται απλό, όμως αυτή η φιλοσοφία τους έφερε το 2-0 σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου», σχολίασε.

Κλείνοντας, ο Γάλλος θρύλος στάθηκε στη σταθερότητα της ποδοσφαιρικής ταυτότητας των Ισπανών, επισημαίνοντας πως κάθε νέος διεθνής ενσωματώνεται άμεσα, καθώς όλοι έχουν μάθει να αγωνίζονται με τον ίδιο τρόπο από τις μικρές εθνικές ομάδες.

«Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει το γκολ. Εκείνο που μετράει είναι ότι όλοι γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η φιλοσοφία και ο ρόλος τους. Όποιος κι αν μπαίνει στην ομάδα, ξέρει ήδη το σύστημα, γιατί έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της Ισπανίας», κατέληξε.

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